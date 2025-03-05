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黃明志拍片遭DK開轟「在講什麼」　緊急回應：怎會有人不看影片光看文字

記者蔡琛儀／台北報導

網紅孫生去年遭指控拍臀撩妹，台北地院審結，判他5月徒刑、得易科罰金，可上訴，引發相當大的爭議，今天馬來西亞歌手黃明志發表對於孫生事件的看法，引來高度關注此事的YouTuber異色檔案DK不滿發文，「黃明志到底在講什麼？這種言論只會讓真正的被害者更難發聲，還讓性犯罪變得好像是男生被冤枉。」

▲▼黃明志拍片幫孫生緩頰遭DK指責 。（圖／翻攝IG）

▲▼黃明志遭DK指責。（圖／翻攝IG）

▲▼黃明志拍片幫孫生緩頰遭DK指責 。（圖／翻攝IG）

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對於DK的發文，黃明志也隨即回應表示：「請大家看完影片，固然孫生是法院認證的罪犯，非常糟糕，我也感覺需要就醫自省，但也會有人利用沒人相信他，來混淆事實。」他坦言性騷擾這件事本身就不對，影片用意在不管男女，都要保護自己，無奈表示：「怎麼會有人不看影片光看文字，這就跟大家說沒看判決書一樣。」

黃明志過去曾和孫生合作過，談到孫生近期的性騷爭議，黃明志認為，當時的監視器畫面沒錄到兩人的對話，並表示不解為何孫生會淪落到遭眾人指責的情況，強調雖然不認同孫生的行為，但他認為對方一直以來都坦率地做自己。

▲▼黃明志拍片幫孫生緩頰遭DK指責 。（圖／翻攝IG）

▲孫生性騷事件延燒至今 。（圖／翻攝IG）

黃明志也提到，如果男性之前與女性發生過雙方同意的性關係，幾年後女方突然改口指控性侵，在面對這種情況時，他認為除非當事人能提供當時的錄音、照片或影片等證據，否則男性勝訴機率只有有0.1%，而且很難證明自己的清白。最後，因此他呼籲所有人，無論男女，都應該學會保護自己。

但DK則反駁，「今天判決書寫得很清楚，監視器也有畫面，法院就是根據監視器裡女生明顯閃躲的行為來判的，結果他在那邊質疑監視器沒收音？要不要先請身邊的人把判決書看完，再來講這些有的沒的？」也表示：「法院判決是根據證據 不是女生說了就算，性侵案的舉證門檻已經很高，很多被害人連提告都困難，哪有什麼『0.1%勝訴率』這種鬼話？完全沒有根據。」更直言對黃明志非常失望。

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