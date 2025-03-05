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潘宇謙深夜「獨處女歌手竟遭色誘」　1句話神回應直接擊退

記者蔡琛儀／台北報導

香港歌手潘宇謙推出情歌EP《想和你》並來台宣傳；潘宇謙外型帥氣，但相當潔身自愛，對於演藝圈的各種誘惑都會保持距離，不過他透露結婚前有一次曾和兩位男女歌手約好一起來他家做音樂，結果男歌手因故臨時無法到場，女歌手單獨前來他家，不僅主動幫他收拾家裡、倒垃圾，還暗示他：「今天其實不用寫歌也可以。」

▲▼潘宇謙〈幸福的軌道〉請到項婕如、宋亞倫出演。（圖／認可音樂提供）

▲潘宇謙推出EP來台宣傳。（圖／認可音樂提供）

潘宇謙當時已經和當時還是女友的老婆同居，直接和對方說：「時間已經蠻晚的，我女友快回家了，你要跟她見面嗎？」對方一聽立刻決定離開。後來他和女友說起這件事，女友也覺得對方很怪，甚至他要睡前，對方又傳訊息給他：「下次再寫歌吧，其實你臉書照片蠻帥的。」潘宇謙只客氣向對方道歉，和這名女歌手事後也完全沒有再聯絡。

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35歲的他和老婆結婚已7年，育有一對雙胞胎兒子，正面臨「七年之癢」的他坦言和太太有共識要保留點個人空間，「畢竟住在一起會慢慢關注在彼此的缺點、生活習慣，沒有人是完美的，就要互相配合，所以就要跟她講，如果忍住就會爆發、吵架。」

▲▼潘宇謙〈幸福的軌道〉請到項婕如、宋亞倫出演。（圖／認可音樂提供）

▲潘宇謙。（圖／認可音樂提供）

他8月即將推出首張專輯，笑說希望這次能跟台灣歌手合作，笑說：「最想跟林宥嘉合作，幫我呼籲一下。」透露從林宥嘉《星光》時就喜歡他，「也因為他認識了蕭煌奇老師的作品，他一直有在進步，他就像個藝術家，還出過粵語單曲，咬字也蠻標準，所以很期待。」

▲▼潘宇謙〈幸福的軌道〉請到項婕如、宋亞倫出演。（圖／認可音樂提供）

▲潘宇謙新歌〈幸福的軌道〉請到項婕如、宋亞倫出演。（圖／認可音樂提供）

此外，新歌〈幸福的軌道〉MV邀請新生代實力演員項婕如和宋亞倫挑大樑演出，潘宇謙對兩位演出讚譽有加，直誇項婕如不但會演戲又有禮貌，「我覺得她應該十年後也是長同一個模樣很會保養。」對男主角宋亞倫他也表示：「看起來運動很厲害，是打籃球的嗎？」立刻得到：「YES！」搞笑表示：「我看人很準吧！」潘宇謙與項婕如更互推台灣、香港美食，大推銅鑼灣江仔記粉麵和貓空飲茶配美景，相當愛看美景的他直呼：「有時間一定要去一趟貓空。」

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