ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「撿小優不要的男人」姐妹情變！蔡允潔當眾嗆：關妳屁事 經紀人回應了

【獨家】【碎嘴出大包】撿到媒婆不要的　蔡允潔、小優為男人生芥蒂

▲小優（右）與蔡允潔過去交情不錯，但傳出蔡允潔老公是撿小優不喜歡的，也讓姐妹情有了疙瘩。（翻攝自女神在線臉書）

圖文／鏡週刊

小優最近成為眾矢之的，自被宋羽葤揭露造謠事件之後，過去黑料接連出土，她也神隱多日，社群狀態都未更新。本刊接獲消息，過去小優雖然聲稱自己是蔡允潔跟老公Fraser的「媒人」，其實八卦的是，Fraser一開始根本是其他友人要介紹給小優的對象，結果因不是她的菜，最後不了了之；後續又有蔡允潔聽聞自己是「撿小優不要的」耳語傳出。據悉，由於這是僅限當事人才會去碎的嘴，更讓兩人的姐妹情起了疙瘩。

2021年底，蔡允潔因為在小優邀的朋友聚會中認識老公Fraser，兩人交往7個月後，就在男方求婚下閃婚，如今肚子裡都懷上了第二胎。只是據蔡允潔與小優的共同友人透露，Fraser其實一開始的確是朋友想要介紹給小優的，後來可能因為她不中意，也就沒了下文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【獨家】【碎嘴出大包】撿到媒婆不要的　蔡允潔、小優為男人生芥蒂

▲宋羽荮因接連聽到小優在外對她造謠，終於不忍了，在社群和媒體控訴。（翻攝自宋羽葤IG）

姐妹介紹　相互看對眼

之後剛好有Fraser在場的聚會，蔡允潔受邀前來，沒想到就此看對眼，小優也因此「順勢」變成媒人身分。接下來蔡允潔就和Fraser火速交往又閃婚，如今還將成為二寶媽，但這一年和小優的互動卻明顯減少許多。回顧當時Fraser擔任蔡允潔助理，兩人才剛開始「培養關係」的時候，蔡允潔受訪時就曾聊到相關話題。

【獨家】【碎嘴出大包】撿到媒婆不要的　蔡允潔、小優為男人生芥蒂

▲蔡允潔老公（左一）曾經和蔡允潔（左二）、小優（右二）同台出席活動。（翻攝自紅心自會臉書）

當時蔡允潔透露，自己遇到不錯的對象都會先推薦給朋友，像是陳比熊、小優等姐妹；不過Fraser則是小優介紹的。媒體聽了當下就曾詢問，會不會擔心Fraser是小優放棄的對象？她還大方笑著回說：「這要問一下，我要看她有沒坦白。」沒想到事實就是如此尷尬。

【獨家】【碎嘴出大包】撿到媒婆不要的　蔡允潔、小優為男人生芥蒂

▲玥熹被小優指控造謠後數度反擊，並轉載吳宗憲和小優解約新聞。 （翻攝自玥熹IG）

心生芥蒂　節目上變臉

不過一切尷尬似乎有跡可循，比如前幾年，蔡允潔和Fraser剛交往時，曾在某節目擔任助理主持人，當時有跳舞環節，擔任來賓的小優立刻自告奮勇說「這個單元我很擅長」，結果蔡允潔秒回：「關妳屁事！」讓小優當場變臉。

【獨家】【碎嘴出大包】撿到媒婆不要的　蔡允潔、小優為男人生芥蒂

▲2022年，徐凱希（上圖）和丫頭（詹子晴）（下圖）就曾在節目上控訴小優是大嘴巴。（翻攝自小姐不熙娣YouTube）

沒想到小優事後還上節目講述此事，「真的一秒被點燃怒火，我整個臉就歪掉。」友人透露，兩人關係不如以往，可能與圈內流傳「蔡允潔老公是小優沒看上的，最後才介紹給她」有關，尤其這種只有當事人會妳知我知的微妙關係，怎會爆出來？她自己也心裡有數；所以檯面上雖稱小優是「媒人」，後來卻讓蔡允潔有一點不是滋味。

蔡允潔經紀人司徒表示，蔡允潔是在小優約的局認識現在老公的，但是不是小優先認識已經太久不太記得了，沒聽說有這些傳聞，她們也沒有恩怨。


更多鏡週刊報導
【碎嘴出大包】黃安屢引發兩岸爭議　涉嫌「妨害公務」返台出庭
【獨家】【掀開潛規則】試鏡親熱戲當藉口　潘慧如遭導演強吻性騷
【獨家】【同框泯恩仇】春酒宴破冰　楊繡惠主動求和敬酒白雲

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

Lisa現身奧斯卡！　擔任表演嘉賓

推薦閱讀

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望

黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

人氣漫畫家控「前任愛約人泡溫泉」　織織：我交過的只是噁男

人氣漫畫家控「前任愛約人泡溫泉」　織織：我交過的只是噁男

遭孫生性騷波及！　酷炫被目擊澳門現蹤「與女友零互動」

遭孫生性騷波及！　酷炫被目擊澳門現蹤「與女友零互動」

陳曉離婚後首公開露面！「神采奕奕狀態好」衝熱搜　網驚：回春了

陳曉離婚後首公開露面！「神采奕奕狀態好」衝熱搜　網驚：回春了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

人氣漫畫家控「前任愛約人泡溫泉」　織織：我交過的只是噁男

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「撿小優不要的男人」姐妹情變！蔡允潔當眾嗆：關妳屁事 經紀人回應了
  2. 樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了
  3. 小孟老師／3月4日星座運勢　雙魚出門多注意「有機會撿到錢」
  4. 劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入
  5. 潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙
  6. 主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運
  7. 薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福
  8. 黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望
  9. 阿部瑪利亞當老闆認「做的事不一樣」　告別前東家：慢慢習慣
  10. 遭孫生性騷波及！　酷炫被目擊澳門現蹤「與女友零互動」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366