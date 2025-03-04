「撿小優不要的男人」姐妹情變！蔡允潔當眾嗆：關妳屁事 經紀人回應了

▲小優（右）與蔡允潔過去交情不錯，但傳出蔡允潔老公是撿小優不喜歡的，也讓姐妹情有了疙瘩。（翻攝自女神在線臉書）

圖文／鏡週刊

小優最近成為眾矢之的，自被宋羽葤揭露造謠事件之後，過去黑料接連出土，她也神隱多日，社群狀態都未更新。本刊接獲消息，過去小優雖然聲稱自己是蔡允潔跟老公Fraser的「媒人」，其實八卦的是，Fraser一開始根本是其他友人要介紹給小優的對象，結果因不是她的菜，最後不了了之；後續又有蔡允潔聽聞自己是「撿小優不要的」耳語傳出。據悉，由於這是僅限當事人才會去碎的嘴，更讓兩人的姐妹情起了疙瘩。

2021年底，蔡允潔因為在小優邀的朋友聚會中認識老公Fraser，兩人交往7個月後，就在男方求婚下閃婚，如今肚子裡都懷上了第二胎。只是據蔡允潔與小優的共同友人透露，Fraser其實一開始的確是朋友想要介紹給小優的，後來可能因為她不中意，也就沒了下文。

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▲宋羽荮因接連聽到小優在外對她造謠，終於不忍了，在社群和媒體控訴。（翻攝自宋羽葤IG）



姐妹介紹 相互看對眼

之後剛好有Fraser在場的聚會，蔡允潔受邀前來，沒想到就此看對眼，小優也因此「順勢」變成媒人身分。接下來蔡允潔就和Fraser火速交往又閃婚，如今還將成為二寶媽，但這一年和小優的互動卻明顯減少許多。回顧當時Fraser擔任蔡允潔助理，兩人才剛開始「培養關係」的時候，蔡允潔受訪時就曾聊到相關話題。

▲蔡允潔老公（左一）曾經和蔡允潔（左二）、小優（右二）同台出席活動。（翻攝自紅心自會臉書）



當時蔡允潔透露，自己遇到不錯的對象都會先推薦給朋友，像是陳比熊、小優等姐妹；不過Fraser則是小優介紹的。媒體聽了當下就曾詢問，會不會擔心Fraser是小優放棄的對象？她還大方笑著回說：「這要問一下，我要看她有沒坦白。」沒想到事實就是如此尷尬。

▲玥熹被小優指控造謠後數度反擊，並轉載吳宗憲和小優解約新聞。 （翻攝自玥熹IG）

心生芥蒂 節目上變臉

不過一切尷尬似乎有跡可循，比如前幾年，蔡允潔和Fraser剛交往時，曾在某節目擔任助理主持人，當時有跳舞環節，擔任來賓的小優立刻自告奮勇說「這個單元我很擅長」，結果蔡允潔秒回：「關妳屁事！」讓小優當場變臉。

▲2022年，徐凱希（上圖）和丫頭（詹子晴）（下圖）就曾在節目上控訴小優是大嘴巴。（翻攝自小姐不熙娣YouTube）

沒想到小優事後還上節目講述此事，「真的一秒被點燃怒火，我整個臉就歪掉。」友人透露，兩人關係不如以往，可能與圈內流傳「蔡允潔老公是小優沒看上的，最後才介紹給她」有關，尤其這種只有當事人會妳知我知的微妙關係，怎會爆出來？她自己也心裡有數；所以檯面上雖稱小優是「媒人」，後來卻讓蔡允潔有一點不是滋味。

蔡允潔經紀人司徒表示，蔡允潔是在小優約的局認識現在老公的，但是不是小優先認識已經太久不太記得了，沒聽說有這些傳聞，她們也沒有恩怨。



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