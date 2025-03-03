大S方大同都走了…　唐綺陽嘆「正處時代更迭交叉點」：至少維持1年

▲女星大S與男歌手方大同先後在今年2月離世，令他們的家人、好友和粉絲們感到不捨。（圖／翻攝自大S徐熙媛Instagram、報系資料照）

圖文／CTWANT

48歲女星大S今年2月因流感併發肺炎在日本猝逝，近日又傳出金曲歌王方大同也在2月病逝，為演藝圈投下震撼彈，他們的家人、明星好友們和粉絲都感到不捨。星座專家唐綺陽2日在臉書發文，提到近期各種令人錯愕的消息，坦言現在算是身處「時代更迭的交叉點」，感慨要大家保重好自己，「一切平安」。

唐綺陽在文中提到，現在身處「時代更迭的交叉點」，且這狀況至少會維持1年時間，所有人都在經歷「無一倖免」。另外，唐綺陽也說，還會有「象徵一個時代過去」的代表性事件發生，可能是政治事件，也可能是名人故去，甚至是天災人禍；在面對這些情形，她提醒大家要調整自己的思維、策略和步伐，跟上時代在未來重新安身。

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在這種時代交叉的狀態，唐綺陽坦言，有些人會殞落，代表也有某些人會崛起，若能把握時機說不定就能成為下一位贏家，所以最好逼自己動起來。在文末唐綺陽感慨，「近期太多令人錯愕的消息，祝大家都能保重好自己，一切平安」。

女星大S今年春節期間赴日家族旅遊，卻傳出因得流感併發肺炎猝逝，享年48歲，她的先生具俊曄和徐家人都相當難過。而曾獲得金曲歌王的男歌手方大同，3月1日經音樂公司證實他已在2月21日病逝，享年41歲；雖然方大同所屬公司未透露其死因，但他的經紀人曾說，方大同近年因肺功能問題所擾，能推測可能是「肺」相關疾病。

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