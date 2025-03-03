楊繡惠破冰白雲！　春酒宴主動求和敬酒…認愛1天直播分手罕同框

▲楊繡惠（右2）與白雲（左）在友人的春酒宴，上演大和解戲碼。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

楊繡惠3年前突然在社群上傳與白雲十指緊扣的合照，照片曝光後好友紛紛獻上祝福，卻沒想到隔天兩人開直播宣布分手，戀情讓人霧裡看花。後來他們形同陌路，甚至還避免同台，但日前在江泳錡舉辦的春酒上，楊繡惠主動去向白雲敬酒，並在朋友面前上演大和解戲碼。

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▲楊繡惠去年錄影被徐乃麟怒罵，難過到開直播還原過程。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

讀者向本刊爆料表示，2月22日晚間，楊繡惠與白雲現身在八點檔女星江泳錡舉辦的春酒晚宴上，兩人一前一後進場，且分坐在不同桌，席間白雲見到了坐在附近的楊繡惠，不僅態度冷淡，甚至連招呼都不打，讓氣氛相當尷尬。

辣妹蹭又黏 人體道具

這場春酒出席的還有名製作人李湧、張富以及藝人康茵茵、劉曉憶、草爺、江志豐等人。

讀者指出，當晚七點多，楊繡惠身穿一身休閒褲裝現身會場，被工作人員安排坐在主桌，顯見她與江泳錡的交情匪淺，現場受邀的其他人見到楊繡惠出現後，便上前要求合影，楊繡惠也來者不拒，花了些許時間拍照後，才坐下來吃酒席。

▲白雲（左1）、楊繡惠（左2）大動作宣布分手，引發歌手蔡家蓁（右2）等友人紛紛關心詢問。（圖／鏡週刊提供）

白雲則是在晚間八點多才抵達，台上正好有3名辣妹熱舞，而白雲雖低調進場，但才剛坐下來，3位辣妹就蜂擁而上把他團團圍住，甚至坐在他的腿上熱舞挑逗。

此時白雲雖露出尷尬的笑容，春酒氣氛也瞬間被炒熱，任由辣妹把他當成人體道具，卻對隔壁桌的舊識楊繡惠完全沒理會；即使後來楊繡惠過來攀聊與白雲同桌的其他友人，他也技巧性裝做沒看見，完全將對方視為空氣。

趕鴨子上架 一怒分手

直到春酒快結束前，楊繡惠在江泳錡的陪同下，主動上前向白雲敬酒，兩人簡短交談不到一分鐘，這場被拱的大和解戲迅速演完後，白雲才與友人先行離去。

楊繡惠與白雲過往是白冰冰主持的《我愛冰冰Show》節目固定班底，兩人於公於私都有好交情，2022年5月深夜，楊繡惠無預警在社群上傳一張與白雲十指緊扣的照片，並寫下：「我們在一起」，震驚圈內友人，卻沒想到隔天兩人竟開直播宣布分手。

▲楊繡惠（右）曾在社群發文認愛白雲（左），震驚演藝圈友人。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

事後傳出，白雲是因楊繡惠突然認愛，讓他有趕鴨子上架的感覺，才會心生不滿。此後他們漸行漸遠，以往常可看到兩人同上節目的畫面，如今此景不再，據悉，製作單位為了避免尷尬，敲通告時也會盡量避開同一天錄影。

▲楊繡惠（左）才剛認愛，又在社群發文宣布與白雲（右）「分手」，讓人霧裡看花。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）



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