曹世鎬結婚「他被爆豪送紅包1億元」　G-DRAGON笑了：我沒給禮金～

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）近來回歸樂壇，上遍各大網路節目宣傳新歌暢聊近況，日前他受邀出席好友曹世鎬的婚禮，盛傳他給的紅包禮金高達韓幣1億元（約台幣250萬元），是所有賓客中最高金額。他被問及此事，首度正面回應此事，他害羞解釋「是送了禮物」，引起各界好奇他到底送了什麼。

▲GD近日出演李龍真節目。（圖／翻攝自李龍真YouTube）



GD近日出演李龍真節目，親自打電話預約「哥，我可以去你的節目嗎」，主持人李龍真秒回「隨時都可以來，明天、後天都可以！」他表示「久違回歸，本來就想著要去平時有在看的節目跟有認識的友人的節目宣傳」。但由於好友曹世鎬也有網路節目，被問到怎麼沒去對方的頻道？他幽默回答：「我有去他的婚禮就可以了。」

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▲曹世鎬結婚，GD被爆豪送紅包韓幣1億元（約台幣250萬元），他笑著表示「我沒給禮金，給了哥哥禮物」。（圖／翻攝自李龍真YouTubw）



兩人話題聊到曹世鎬婚禮，恰好前陣子瘋傳GD是給了紅包最高金額的那位，數目高達韓幣1億元（約台幣250萬元），連劉在錫的紅包金額都是位居第三名。對此，GD首度親口回應該傳聞，他當場笑出來表示「我沒有給紅包禮金。」

GD接著回答：「我是送了世鎬哥禮物！」得知網路瘋傳他送上億元紅包的傳聞，幽默回應「1億我要怎麼給啊？難不成我要裝在蘋果箱子提去嗎？」否認了該傳聞。不過，他雖沒有包禮金，禮物反而引起眾人好奇，究竟送了什麼。