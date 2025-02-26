啦啦隊新秀大巨蛋挺中華隊看到哭　「MVP給徐若熙」友花5000坐5樓

記者黃庠棻／台北報導

世界棒球經典賽資格賽由中華隊搶下最後門票，25日成功復仇，對戰首戰輸球的西班牙，以6比3力克對方，讓球迷相當振奮。現場也有許多藝人到場觀戰，而味全龍啦啦隊新進隊員「群群」也到場觀賽，今（26）日出席活動時也分享了當晚的感動。

▲小龍女啦啦隊員群群。（圖／翻攝自Instagram）

味全龍啦啦隊「小龍女」在1月底時宣布加入新血，包含從練習生轉正的靜靜、柳柳、群群、佩霓。其中，群群在社群網站上擁有8萬名粉絲，今（26）日出席「豎屏音樂短劇《我們的愛：逝青春》影集發佈會」，她將挑戰戲劇演出。

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▲豎屏音樂短劇《我們的愛：逝青春》影集發佈會群群。（圖／記者黃庠棻攝）

群群穿著一身深U黑色洋裝現身《我們的愛：逝青春》影集發佈會，不僅大方秀出豐滿的身材，也分享25日晚間到大巨蛋觀賞中華隊與西班牙的心情，她興奮地表示自己幸運用原價500元買到B1的「戰力應援席」，有朋友收不到票只能買黃牛，花了5000多元只能坐在5樓觀賞。而這次，群群正好有機會練到中華隊員應援，所以在戰力應援席努力替中華隊加油，直呼「覺得球員很辛苦，這是很難得的機會」。

▲豎屏音樂短劇《我們的愛：逝青春》影集發佈會群群。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，群群在看過中華隊與西班牙對抗的比賽後，坦言個人認為當天的MVP是徐若熙，如果是綜合幾場資格賽，則認為宋晟睿在對上南非那一天「場內全壘打」15秒衝本壘真的很厲害，而她本人則是陳子豪的粉絲，直呼「如果沒有陳子豪，我不會進啦啦隊」。

▲小龍女啦啦隊員群群。（圖／翻攝自Instagram）

此外，群群也在社群網站上分享觀看資格賽的心得，寫下「太值得看的比賽了，偷偷說最後阿岳關門的直球對決，結束比賽時，我跟林芸萱都默默掉了兩滴眼淚，因為真的太感動了！」