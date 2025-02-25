記者蔡琛儀／台北報導

擁有10億身家的女星「財富女神」王宥忻，去年底因酒後駕駛遭逮捕，經歷人生最深刻的教訓。如今，她以自身經歷創作新歌〈半杯的代價〉，希望藉此警惕大眾，傳遞「酒後不開車」的正確觀念，她強調：「這是我永遠無法原諒自己的錯誤，希望透過音樂提醒大家，千萬不要重蹈覆轍。」

▲王宥忻推出新歌〈半杯的代價〉描述這幾個月的心情。（圖／財富女神提供）



王宥忻回憶當晚，因酒後駕駛保時捷，被警方發現並當場逮捕，當時酒測值高達0.92毫克，全案送至地檢署，歷經18小時偵訊，最後遭士林地院判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。事後她深刻反省，並透過社區清潔公益活動彌補過錯，「我真的後悔萬分，這不僅危害到自己，更可能對他人造成無法挽回的傷害，」

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她將這段心路歷程轉化為音樂，創作出新歌〈半杯的代價〉，以真實的情感告誡大眾，酒駕的代價不僅僅是一張罰單，而可能是影響一生的錯誤。歌詞藉由AI輔助創作，MV也運用AI技術，讓王宥忻與羊駝化身為可愛的動畫角色，一人分飾多角，為這首歌賦予了別具一格的視覺風格，「AI時代來臨，我們希望用科技留下這段成長的紀錄。」

▲王宥忻新歌MV由愛人翁承旭操刀。（圖／財富女神提供）

王宥忻說現在參加聚會時，碰到要喝酒的場合，朋友們都會說：「你隨意就好！」由於這個事件獲得「免酒特權」。而她接下來也將舉辦新歌發表會，並結合公益活動，以實際行動向社會傳遞正確觀念，近日她也參加公益捐血活動，帶著愛寵草泥馬現身，她雖因體重僅39公斤，未達捐血標準，但仍全程參與，號召大家發揮愛心。