小孟老師／2月26日星座運勢　射手座桃花旺更開朗

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：培養創業精神
感情：聽聽伴侶意見
財運：管理現金支出
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：做出明智決策
感情：感激生命有他
財運：提升生產效益
幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：獅子
工作：促進雙方協作
感情：掌握對方心思
財運：拓展業務範圍
幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：金牛
【土象星座】
工作：激勵團隊成員
感情：人際圈好人緣
財運：善用市場行銷
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
工作：開發產品服務
感情：伴侶順從著你
財運：善用網路分析
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：處女
工作：建立良好團隊
感情：吃頓燭光晚餐
財運：建立強大人脈
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
【水象星座】
工作：探索最新商機
感情：愛情把握分寸
財運：發展商業模式
幸運色：灰色
貴人：射手
小人：魔羯
工作：有效管理預算
感情：吸引他人眼光
財運：改善業務關係
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：射手
工作：發展職業規劃
感情：感情甜度上揚
財運：增加營銷手段
幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：雙魚
【火象星座】
工作：實現個人目標
感情：求愛得到回應
財運：建立企業形象
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天蠍
工作：學習領導技巧
感情：桃花旺更開朗
財運：善用網絡資源
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：擴大市場份額
感情：主動才有機會
財運：了解競爭趨勢
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：雙子
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