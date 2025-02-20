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韓一代舞王逃兵「遭禁止入境22年」！與成龍同框近況曝光

韓星劉承俊因逃兵遭南韓政府禁止入境22年，近日他在社群曬出和成龍同框的照片。（翻攝自IG@yooseungjun_official）

▲韓星劉承俊因逃兵遭南韓政府禁止入境22年，近日他在社群曬出和成龍同框的照片。（翻攝自IG@yooseungjun_official）

圖文／鏡週刊

33歲男星王大陸疑似利用非法手段逃兵，引起演藝圈逃兵問題的討論，而對於服兵役義務相當重視的南韓，就有一位韓星因為逃兵，遭南韓政府禁止入境22年。

韓星劉承俊1997年出道，能歌善舞獲得大批粉絲喜愛，原定2002年入伍服兵役，但在入伍前夕以海外演出為由出國，出國期間獲得美國綠卡，為了逃避兵役選擇放棄南韓國籍。

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劉承俊去年第三次申請赴韓簽證仍遭到拒簽。（翻攝自IG@yooseungjun_official）

▲劉承俊去年第三次申請赴韓簽證仍遭到拒簽。（翻攝自IG@yooseungjun_official）

隨後劉承俊遭南韓政府禁止入境至今，期間劉承俊向洛杉磯總領事館申請赴韓簽證兩次均遭到拒簽，他提出兩次訴訟最終都勝訴，但去（2024）年第三次申請仍遭到拒簽。

劉承俊上週在IG更新近況，他PO出和成龍同框照片並寫下：「我們大哥」。照片中成龍將手搭在劉承俊肩上，2人對著鏡頭燦笑。劉承俊曾在2010年與成龍一起出演過電影《大兵小將》。


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