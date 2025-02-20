棒棒堂「解散即失業」！找工作被電內幕曝 小煜：隨便誰都比我厲害

▲電視節目《來吧！哪裡怕》的賣點既是形形色色的關卡，也是主持人之間永無休止的垃圾話與默契。（TVBS提供）



圖文／鏡週刊

《來吧！哪裡怕》的錄影就像是「棒棒堂」6人的極限大考驗。「知道對方最怕什麼，最不爽什麼，最糗的那一點，就是要講出來，一定要逼到對方生氣！」

楊奇煜說畢竟以前大家都一起住宿舍，誰曾偷偷帶女生回來，或者三更半夜一起躺過大馬路等蠢事，這些陳年往事早就心知肚明，因此就完全沒有尺度，「前幾集錄起來，發現不能講太多屎尿屁等髒東西，因為電視節目有分級的關係，18禁還可以，但不要什麼都是太髒的，講了會被剪掉。」

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演音樂劇 「隨便哪個演員唱歌都比我厲害」

既然熟悉彼此的底線，錄影時每個人就毫不客氣朝向彼此的底線進攻，導致不管是捉弄人還是被捉弄的，都會更累，因為不肯輕易放過每一個關卡，他說：「我上其他節目，就是點到為止，差不多就停了。」

互戳對方的弱點、想出各種打擊死穴的考驗，楊奇煜當然也做好準備，等著被修理，「我自己最怕的是香菜，目前他們都還沒有用香菜弄過我。在他們面前講這個，就會立刻來捉弄你！」不過他也想好了，用香菜來攻擊他，會得罪很多喜歡香菜的人，「可是世界上也有很多人不愛香菜，他們就會同情我、站在我這邊。」

在「棒棒堂」解散的那段時間，楊奇煜曾面對自己人生的低潮，那可不是能輕易打發過去的等級。當時他完全沒有工作，聽到有人找他去做音樂劇《寂寞瑪奇朵》，「OK，有工作就去了。」其實他根本不知道什麼是音樂劇。

▲演藝圈的鎂光燈常一閃即逝，經歷了團體的分合之後，楊奇煜也學會了如何捕捉剎那間的永恆。



只是被選上的理由也很特別，恰好當時失業沒工作、也就沒什麼吃飯，反而多了很多的時間去健身，「所以我就把時間全部用來健身，身材變得非常好。剛好有一個角色，需要有身材、有腹肌、有肌肉的男生，一開場，就是只穿著三角內褲在台上走來走去唱歌。他們就覺得我很適合，就讓我去演。」

▲跟好友在一起的時候，楊奇煜看似瘋瘋顛顛又沒有任何包袱，但背後是花了很多的心血，學習如何與人相處。



當時楊奇煜甭說沒演過音樂劇，根本連音樂劇都沒看過，「我以為自己是歌手了，在裡面絕對可以如魚得水，練什麼都很快，結果完全相反。我進去，隨便哪一個演員唱歌都比我厲害，所有人基本功都比我強。所以我那時候進去挫折感很大，我覺得一唱出來，是搭不上這部劇的水準。」

加上同劇演出的還有倪安東、盧學叡，恰好都是《超級星光大道》出身的歌手，「他們兩個人就是天生的、歌喉超級好，其他的演員也都是老師等級輩分，所以我進去就是被電，每次訓練就是『小煜，你留下來練！』每天多練1、2個小時左右，那段時間挫折感滿大。」



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