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楊千霈離婚後第一個情人節！　「被紫色包圍」人氣主播暖回7字

楊千霈離婚後第一個情人節「被紫色包圍」　沈春華暖回7字

▲楊千霈離婚後的第一個情人節。（圖／翻攝自臉書／楊千霈 Pink Yang）

圖文／CTWANT

三金御用紅毯主持人、42歲藝人楊千霈，2016年與紡織小開洪家傑交往19天就決定閃婚，不過最後仍離婚收場。離婚後的第一個情人節，楊千霈提到，今年情人節非常開心，因為有雪友們一起陪滑雪。資深媒體人沈春華也在留言處，留下7字，為楊千霈加油打氣。

楊千霈在臉書表示，2月14日紫色情人節，雪鏡、雪衣、雪板湊巧都是紫色系，第一次被浪漫紫的包圍下，在大自然看著美妙的雪景中渡過情人節，本來一人的滑雪旅程，巧遇演藝圈的雪友們，感謝滑雪中毒者，讓今年的情人節分外熱鬧又溫馨，有情人、沒情人全都要每天開心。

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對此，沈春華在留言處留言，「妳我都是有情人。」其他粉絲看完後，也紛紛留言「情人節快樂，希望妳跟妳的家人天天開心健康平安」、「旅途愉快」、「做自己，而不是解釋自己」。

事實上，楊千霈上月17日發出聲明表示，本人楊千霈與洪家傑先生已於去年和平結束婚姻關係。感恩彼此曾經的付出，永遠是家人和好友，未來將共同守護家人的幸福與成長。

楊千霈強調，不願此事影響家人，懇請外界給予雙方家人空間及隱私，由衷感謝各位的理解與關心。消息一出，讓不少人相當訝異。

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