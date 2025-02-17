ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

民歌五十圓滿劃下句點　李宗盛、殷正洋都來了

記者蔡琛儀／台北報導

中華音樂人交流協會連續三天在台北小巨蛋舉辦「民歌五十演唱會」，16日晚上在眾人高歌〈外婆的澎湖灣〉、〈就要揮別〉劃下句點。昨晚先是以「教我不想他也難」作為第一個主題，安排滾石唱片簽約的第一位歌手，曾榮獲金鼎獎、金曲獎的潘越雲演唱〈再見別離〉、〈心情〉、〈生別離〉等歌曲。

▲▼民歌五十演唱會day3。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲民歌五十演唱會最終場，木吉他合唱團。（圖／中華音樂人交流協會提供）

葉佳修帶來富有鄉土情懷的〈鄉間的小路〉、〈赤足走在田埂上〉。金曲歌王也是大學城第九屆創作歌謠冠軍的謝宇威則是演唱當年的獲獎歌曲〈問卜歌〉，他表示這是一首客語歌曲，當年已有一群人默默從事母語創作，在民歌五十的大舞台上演唱，更具意義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「三金歌王」（金鐘獎、金鼎獎、金曲獎）殷正洋也獻唱〈再別康橋〉、〈迴旋曲〉，以及美聲歌后許景淳演唱〈答案〉、〈橄欖樹〉。許久未見的楊耀東演唱〈山裡來的女孩〉、〈季節雨〉，搖滾女王金智娟則是演唱〈為何夢見他〉、〈河堤上的傻瓜〉等經典歌曲。當年金韻獎冠軍林瓊瓏帶來〈堆積〉、〈愛情釀的酒〉。

▲▼民歌五十演唱會day3，葉佳修。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲▼民歌五十演唱會day3，葉佳修、金智娟。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲▼民歌五十演唱會day3，金智娟。（圖／中華音樂人交流協會提供）

第三日懷念與回憶梁弘志橋段，安排周治平演唱〈抉擇〉以及賴佩霞演唱〈恰似你的溫柔〉，兩人也首次合唱〈跟我說愛我〉。江學世、李宗盛、張炳輝、陳秀男、黃慶元、劉因國的木吉他合唱團再次合體，演唱〈七月涼山〉、〈木棉道〉、〈散場電影〉。

「民歌五十演唱會」日前與唐氏症基金會合作推出歌詞LINE貼圖，也邀請他們來觀賞演唱會，還與大學相關科系建教合作，讓在職學生有機會參與演唱會相關工作，協會理事長丁曉雯希望能藉由這次機會讓年輕世代能夠接觸民歌，「民歌五十不是單純的演出，我們是從那個世代一步一步走來，年輕人若是願意來聽聽，我相信未來他們一定可以創作出更有影響力且具有正能量的作品。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

推薦閱讀

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

金賽綸遺體友人發現「已沒心跳」　警方：考慮家屬心情，不要寫死因

金賽綸遺體友人發現「已沒心跳」　警方：考慮家屬心情，不要寫死因

快訊／金賽綸「才宣告復出」卻突離世！　警方回應了

快訊／金賽綸「才宣告復出」卻突離世！　警方回應了

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

金賽綸前經紀公司發聲！　沉重回應「對遺憾消息表達深切哀悼」

金賽綸前經紀公司發聲！　沉重回應「對遺憾消息表達深切哀悼」

孫生合夥人也出事！KOL界彭于晏遭控劈腿　「對象含女星」他回應了

孫生合夥人也出事！KOL界彭于晏遭控劈腿　「對象含女星」他回應了

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

24歲金賽綸陳屍家中　友人2個月前才見面崩潰：她剛改名要開咖啡廳

24歲金賽綸陳屍家中　友人2個月前才見面崩潰：她剛改名要開咖啡廳

金賽綸「復出作變遺作」3個月前才拍完！男主角悲痛發聲：她總是笑著

金賽綸「復出作變遺作」3個月前才拍完！男主角悲痛發聲：她總是笑著

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

金賽綸遺體友人發現「已沒心跳」　警方：考慮家屬心情，不要寫死因

快訊／金賽綸「才宣告復出」卻突離世！　警方回應了

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

金賽綸前經紀公司發聲！　沉重回應「對遺憾消息表達深切哀悼」

孫生合夥人也出事！KOL界彭于晏遭控劈腿　「對象含女星」他回應了

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」
  2. 《五福臨門》「小趙麗穎」僅17歲爆紅！　打敗17強敵拿下角色
  3. 反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟
  4. 金賽綸前經紀公司發聲！　沉重回應「對遺憾消息表達深切哀悼」
  5. 東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條
  6. 小彤老師對抗胰臟癌「化療12次」近況曝光！　胖了4公斤氣色極佳
  7. 楊丞琳愛犬Yumi離世3年「曬往日合照」追憶！　心碎嘆：很是想念
  8. 孫生合夥人也出事！KOL界彭于晏遭控劈腿　「對象含女星」他回應了
  9. 千千飛英國「嚐暗黑料理」見結帳金額嚇傻！　尬笑：想說小吃一下
  10. 金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366