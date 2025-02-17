民歌五十圓滿劃下句點　李宗盛、殷正洋都來了

記者蔡琛儀／台北報導

中華音樂人交流協會連續三天在台北小巨蛋舉辦「民歌五十演唱會」，16日晚上在眾人高歌〈外婆的澎湖灣〉、〈就要揮別〉劃下句點。昨晚先是以「教我不想他也難」作為第一個主題，安排滾石唱片簽約的第一位歌手，曾榮獲金鼎獎、金曲獎的潘越雲演唱〈再見別離〉、〈心情〉、〈生別離〉等歌曲。

▲民歌五十演唱會最終場，木吉他合唱團。（圖／中華音樂人交流協會提供）

葉佳修帶來富有鄉土情懷的〈鄉間的小路〉、〈赤足走在田埂上〉。金曲歌王也是大學城第九屆創作歌謠冠軍的謝宇威則是演唱當年的獲獎歌曲〈問卜歌〉，他表示這是一首客語歌曲，當年已有一群人默默從事母語創作，在民歌五十的大舞台上演唱，更具意義。

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「三金歌王」（金鐘獎、金鼎獎、金曲獎）殷正洋也獻唱〈再別康橋〉、〈迴旋曲〉，以及美聲歌后許景淳演唱〈答案〉、〈橄欖樹〉。許久未見的楊耀東演唱〈山裡來的女孩〉、〈季節雨〉，搖滾女王金智娟則是演唱〈為何夢見他〉、〈河堤上的傻瓜〉等經典歌曲。當年金韻獎冠軍林瓊瓏帶來〈堆積〉、〈愛情釀的酒〉。

▲▼民歌五十演唱會day3，葉佳修、金智娟。（圖／中華音樂人交流協會提供）

第三日懷念與回憶梁弘志橋段，安排周治平演唱〈抉擇〉以及賴佩霞演唱〈恰似你的溫柔〉，兩人也首次合唱〈跟我說愛我〉。江學世、李宗盛、張炳輝、陳秀男、黃慶元、劉因國的木吉他合唱團再次合體，演唱〈七月涼山〉、〈木棉道〉、〈散場電影〉。

「民歌五十演唱會」日前與唐氏症基金會合作推出歌詞LINE貼圖，也邀請他們來觀賞演唱會，還與大學相關科系建教合作，讓在職學生有機會參與演唱會相關工作，協會理事長丁曉雯希望能藉由這次機會讓年輕世代能夠接觸民歌，「民歌五十不是單純的演出，我們是從那個世代一步一步走來，年輕人若是願意來聽聽，我相信未來他們一定可以創作出更有影響力且具有正能量的作品。」