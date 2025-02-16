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金賽綸前經紀公司發聲！　沉重回應「對遺憾消息表達深切哀悼」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名演員金賽綸16日被證實在家中離世，得年24歲。童星出身的她曾推出《大叔》、《魔女寶鑑》、《女王的教室》、《惡鄰拼圖》等代表作，與年齡相近的金所泫、金裕貞一起被合稱為三金，受到許多觀眾喜愛，可惜在2022年因酒駕導致形象一落千丈，直到2024年才接演復出作，怎料如今卻傳出噩耗。對此，她的前經紀公司GOLDMEDALIST在稍早發出了哀悼聲明。

▲金賽綸前經紀公司GOLDMEDALIST發聲哀悼。（圖／翻攝自金賽綸IG）

▲金賽綸離世。（圖／翻攝自金賽綸IG）

金賽綸死亡的消息震驚南韓演藝圈，GOLDMEDALIST 16日對外表示「對金賽綸的遺憾消息，表達深切的哀悼，為故人祈求冥福」。此前，金賽綸在2020年初加入了GOLDMEDALIST，與金秀賢、徐睿知一起成為公司第一批元老演員，不過2022年她就爆出了酒駕事件，自省長達7個月後，就在同年底離開了公司，在GOLDMEDALIST之前，金賽綸還陸續待過YG娛樂、Fantagio娛樂。

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▲金賽綸前經紀公司GOLDMEDALIST發聲哀悼。（圖／翻攝自金賽綸IG）

▲金賽綸前經紀公司GOLDMEDALIST發聲哀悼。（圖／翻攝自金賽綸IG）

根據韓媒報導，金賽綸16日下午在首爾城東區自家住所被友人發現時，已處於心臟停頓狀態，隨後被送往醫院，但最終不幸身亡。

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