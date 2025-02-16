金賽綸「復出作原定今年上映」卻離世　酒駕沉寂2年半頻陷爭議

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女星金賽綸是童星出身，原本星途璀璨的她，卻在2022年5月因酒駕事件重創形象，為此沉寂了2年半。沒想到，再次傳出消息，竟是她陳屍在家中，得年24歲，而她原定在今年復出的計畫，也就此劃上句點。

▲金賽綸於16日驚傳陳屍家中。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金賽綸在2022年5月18日早上，於酒醉狀態下行車於首爾江南區論峴區，在撞到路邊柵欄數次後，又把路邊變電箱撞到移位，最後肇事逃逸。當時雖沒有人員傷亡，但因為變電箱撞壞，使得現場交通大亂，周遭商家也受到損失。

金賽綸在事發後，雖然公開道歉並親自上門賠禮，但她的形象從此一落千丈，除了當時主演的《Trolly》臨時被換角，遭到全面封殺。與此同時，金賽綸還被爆出酒駕1個月後，又揪朋友喝酒開趴，遭疑「根本沒反省」，於是每當她有疑似復出的消息或在社群發文，都會成為眾矢之的。

▲金賽綸因酒駕毀形象。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

金賽綸在2023年8月曾出演EI brothers《Bittersweet》的MV，當時有大量網友湧入影片底下留負評，讓製作人不得不出面幫忙緩頰說「人難免犯錯」。另一方面，她演出的影集《獵犬》，雖然製作方表示經考量後不便換角、會盡最大努力減少她的戲份，不過該劇正式上線後，金賽綸的戲份依然佔相當大的比重，被韓媒酸「根本是主角」。

此外，金賽綸在去年3月突然手滑曬出與金秀賢的貼臉照，掀起一陣緋聞風波。當時金秀賢所屬經紀公司Goldmedalist發出嚴正聲明，強調金秀賢和金賽綸沒有在交往，也不知道女方此舉的意圖。而金賽綸則向韓媒《mydaily》回應表示：「我考慮了很久，什麼話都不說好像會比較有幫助，這不是官方聲明，而是不予評論。」

在沉寂2年半後，金賽綸於去年11月傳出將以電影《Guitar Man》復出，搭檔李善正演出關於天才吉他手加入地下樂團的故事，而作品也在去年10月14日開拍，原定今年上半年要上映，製作方還表示：「我們期待她（金賽綸）以全新面貌回歸，為大眾帶來好的作品。」怎料突然傳出憾事，《Guitar Man》也成為金賽綸最後的遺作。

▲▼金賽綸的復出作品原定今年上映。（圖／翻攝自韓網）

▲金賽綸風波時間線。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。