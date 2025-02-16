民歌50高峰會收官倒數　施孝榮不管導演提醒「狂加碼曲目」超寵粉

記者蔡琛儀／台北報導

「民歌50高峰會」高雄場於昨（15日）在高雄巨蛋登場，由施孝榮領軍，集結殷正洋、楊耀東、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、 鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華、陳艾湄暖心開唱。

▲民歌50高峰會由施孝榮（中）領軍。（圖／寬宏提供）

演唱會以8位男歌手攜手演繹的〈今山古道〉以及7位女歌手的〈木棉道〉拉開序幕，緊接著全體帶來大合唱歌曲〈浮雲遊子〉，開場便以多首名曲將全場觀眾帶回民歌時期的美好，而演唱會除了合作曲外，15位歌手也紛紛帶來各自的代表作，展現獨有的音樂特色和舞台風格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了與歌迷拉近距離，也為了感謝大家20年來的支持，此次除了打造延伸舞台，能夠更靠近觀眾席外，也特別安排互動環節，演唱到〈拜訪春天〉及〈就要揮別〉時，眾歌手自觀眾席兩側驚喜出場，環繞特區一圈，與觀眾進行互動，更將氣氛炒到了最高點，施孝榮更唱到忘我，不顧導演提醒演出時長，加碼獻唱〈讀你〉、〈讓我們看雲去〉，最後以〈閃亮的日子〉為演唱會劃下完美句點。

▲民歌50高峰會高雄場昨晚完美落幕。（圖／寬宏提供）

施孝榮表示，希望大家都能在演唱會中，感受音樂的本質，不需要華麗的舞台及燈光效果，能和歌迷一起回到音樂的最初，細數彼此閃亮的日子，真的覺得很珍惜、很幸福。也感性告白歌迷，感謝大家一路走來的支持與陪伴，20年來，有歡笑、有淚水，因為有歌迷的鼓勵，才得以走到今天，在高雄場結束後，民歌50高峰會2月22日再移師台中惠蓀堂舉行，目前下午場已全數完售，晚上場僅剩零星票券，購票洽寬宏、萊爾富、OK便利超商。