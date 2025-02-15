庾澄慶獨子東京旅遊「喊她老婆」！0偽裝全被拍 女伴真實身分起底

▲小哈利（左）以老婆親暱稱呼中國時尚博主「碳酸」。（圖／翻攝自YouTube／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

「哈林」庾澄慶和伊能靜的獨子「小哈利」庾恩利近日赴東京玩，還跟傅娟、歐陽龍之女歐陽娜娜與歐陽娣娣相約，他在過程中更以「老婆」親暱稱呼女伴，其真實身份也被曝光。

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▲歐陽娣娣（左）相當喜歡碳酸（右）。（圖／翻攝自YouTube）



小哈利透露，此趟東京旅途因為自己在社群曝光行蹤，恰巧被同在東京的歐陽娜娜與歐陽娣娣看見，因此才會分別與兩人在當地碰面相聚。此外，小哈利也透露，其實庾澄慶當時也在東京，但他與歐陽姐妹齊聚並未跟哈林碰面，小哈利當下也向鏡頭送出飛吻疾呼「爸爸我愛你」！

這趟東京之旅，小哈利除了與歐陽龍及傅娟的2名愛女相聚，同行還有另一位打扮入時之女性，他在旅途中更多次親暱稱呼女伴為「腦婆」，而這位被小哈利稱為老婆的女伴，真實身份其實是中國時尚博主碳酸，兩人因氣味相投而成為好友，由於外型亮麗、打扮時尚、談吐風趣、外向活潑，抖音網民直呼他們外型登對其實頗配。

小哈利對於穿搭很有主見，也經常曬出大膽造型，獲得父母鼓勵與支持，他曾飛往法國巴黎出席時裝周，只見他身穿灰色短版排扣上衣，下半身搭配同色系西裝長褲與皮鞋，手提一款黑色名牌包，以各種專業姿勢在路邊擺拍，加上上衣長度大約只到肋骨下緣，露臍穿搭凸顯出纖細小蠻腰，掀起網友熱議。

小哈利先前在大陸綜藝節目《狂想之城》，也罕見談到自己的父母，提到庾澄慶和伊能靜雖然離婚，但仍給他滿滿的愛和陪伴，「我覺得他們離婚是一件不錯的事。」

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