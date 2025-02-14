ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

詹懷雲情人節「煮她愛的菜、騎3小時車買巧克力」　甜蜜細節曝光

記者蕭采薇／台北報導

以《影后》中「流氓」一角爆紅的詹懷雲，近來作品不斷，在社群媒體上發布了一張看海的背影照，並配上曖昧邀請「今天情人節，誰要陪我去看海」，更在下方留言點名好友黃冠智要他做陪，沒想到已婚的黃冠智竟幽默的爽快答應他的要求，讓不少網友霧裡看花。

▲《命中註定那頭鵝》找來詹懷雲、林奕嵐、納豆、陽靚、劉韋辰主演。（圖／台北双喜提供）

▲詹懷雲以《影后》爆紅後，主演電影《命中註定那頭鵝》也即將上映。（圖／台北双喜提供）

原來這是電影《有病才會喜歡你》的情人節視覺，兩人在拍片期間相識，詹懷雲的內斂碰上黃冠智的熱情，讓個性互補的他們很快就培養出默契並成為好兄弟。此次選在情人節當天發布，再加上詹懷雲與黃冠智兩人「有病」的配合演出，一時之間引發粉絲熱議，甚至還有人表示「如果是真的，這CP感也太強了吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《有病才會喜歡你》詹懷雲邀黃冠智在情人節當天去看海。（圖／紅杉娛樂提供）

▲▼《有病才會喜歡你》詹懷雲邀黃冠智在情人節當天去看海。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《有病才會喜歡你》詹懷雲邀黃冠智在情人節當天去看海。（圖／紅杉娛樂提供）

他的另一部電影還有《命中註定那頭鵝》，由破億票房電影《孤味》團隊「彼此影業」製作出品，找來詹懷雲、林奕嵐、納豆、陽靚、劉韋辰主演，演唱《想和你看五月的晚霞》成為校園女王的陳華，也在電影中軋一角，並演唱主題曲《你已經替我決定了》。

提到情人節，詹懷雲透露自己送過女友「手作」的禮物：「我們一起吃飯，她突然拿了禮物送我，我才知道當天是情人節，於是我親手做了一頓她喜歡吃的菜；也曾 為了送對方喜歡的巧克力，但不知道該去哪買，騎了三小時車，才找到那間店。 」

▲《命中註定那頭鵝》找來詹懷雲、林奕嵐、納豆、陽靚、劉韋辰主演。（圖／台北双喜提供）

▲詹懷雲在《命中註定那頭鵝》二度與林奕嵐配對。（圖／台北双喜提供）

同片的納豆，今天也是和依依婚後的第一個情人節，一起在工作中度過，兩人都是務實派，從來沒有特別過情人節，不過納豆也分享屬於兩人的日常浪漫：「曾經在台中工作完，開夜車回台北帶依依去泡溫泉住一晚，隔天一起吃完兩人都愛的早餐店，再開車回台中繼續拍戲。」

▲《命中註定那頭鵝》找來詹懷雲、林奕嵐、納豆、陽靚、劉韋辰主演。（圖／台北双喜提供）

▲詹懷雲在《命中註定那頭鵝》和納豆合作。（圖／台北双喜提供）

《命中註定那頭鵝》講述了身為「阿德利企鵝」頭號粉絲的月鵝，夢想前往南極研究企鵝，並相信愛情的純粹如同企鵝的婚姻價值。某天，她在路上遇見了身著企鵝裝的何德利，這位看似冷酷自適的大男孩，帶著與阿德利企鵝相同的氣味，讓她鼓起勇氣展開追求。隨著兩人關係的發展，月鵝開始在愛情與夢想之間掙扎，面臨出國留學與守護愛情的兩難選擇，電影將於3月14日白色情人節上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

推薦閱讀

台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動 「小王探頭看」狗仔：拍到了

台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動 「小王探頭看」狗仔：拍到了

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

波多野結衣吐露「想去台灣」卻被告知不行！難過曝：已無海外需求

波多野結衣吐露「想去台灣」卻被告知不行！難過曝：已無海外需求

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

肯爺才帶妻「3點全露走紅毯」爆離婚！　經紀公司發聲了

肯爺才帶妻「3點全露走紅毯」爆離婚！　經紀公司發聲了

陸狗仔情人節爆大瓜！　預告「大熱CP成真」…丟3線索先排除2CP

陸狗仔情人節爆大瓜！　預告「大熱CP成真」…丟3線索先排除2CP

百萬網紅DK「3控訴再轟孫生」　見女友護愛不忍了：騷擾就是騷擾

百萬網紅DK「3控訴再轟孫生」　見女友護愛不忍了：騷擾就是騷擾

周杰倫終於官宣了！　親口認好消息：暫定八月九月

周杰倫終於官宣了！　親口認好消息：暫定八月九月

賈永婕談大S告別聚會　范曉萱露面了彈琴送別

賈永婕談大S告別聚會　范曉萱露面了彈琴送別

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

新光三越氣爆4死32傷！命理師1月預言「中部注意火災」影片挖出

新光三越氣爆4死32傷！命理師1月預言「中部注意火災」影片挖出

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動 「小王探頭看」狗仔：拍到了

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

波多野結衣吐露「想去台灣」卻被告知不行！難過曝：已無海外需求

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

肯爺才帶妻「3點全露走紅毯」爆離婚！　經紀公司發聲了

陸狗仔情人節爆大瓜！　預告「大熱CP成真」…丟3線索先排除2CP

百萬網紅DK「3控訴再轟孫生」　見女友護愛不忍了：騷擾就是騷擾

周杰倫終於官宣了！　親口認好消息：暫定八月九月

賈永婕談大S告別聚會　范曉萱露面了彈琴送別

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金智媛新作有望演「天才外科醫師」！經紀公司證實：正在積極討論
  2. 汪小菲遭禁…麻六記找「汪大菲」救火直播帶貨！網驚：太像了笑死
  3. 壯壯解放比基尼「翻開褲子」露出小丁！　環抱惡犬網羨：好想當狗
  4. 乖乖牌程予希勇敢追愛　直球問「你喜歡我嗎？」驚呆施柏宇
  5. 大牙情人節做飯給尪吃　「結婚五年首下廚」累喊：再也不敢
  6. 詹懷雲情人節「煮她愛的菜、騎3小時車買巧克力」　甜蜜細節曝光
  7. 樂天琳妲穿低胸滑雪「辣露超兇上圍」！　粉絲嗨：我沒了
  8. 金曲歌王悲痛證實父親離世！　開夜車奔300km見最後一面：突然遙遠
  9. 訪問／頂流大咖睽違27年演電影　導演慧眼認出：他其實很難受⋯
  10. 蒂妲史雲頓獲柏林影展「終身成就獎」！　認了可能引退：不錯的告別點

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366