詹懷雲情人節「煮她愛的菜、騎3小時車買巧克力」　甜蜜細節曝光

記者蕭采薇／台北報導

以《影后》中「流氓」一角爆紅的詹懷雲，近來作品不斷，在社群媒體上發布了一張看海的背影照，並配上曖昧邀請「今天情人節，誰要陪我去看海」，更在下方留言點名好友黃冠智要他做陪，沒想到已婚的黃冠智竟幽默的爽快答應他的要求，讓不少網友霧裡看花。

▲詹懷雲以《影后》爆紅後，主演電影《命中註定那頭鵝》也即將上映。（圖／台北双喜提供）



原來這是電影《有病才會喜歡你》的情人節視覺，兩人在拍片期間相識，詹懷雲的內斂碰上黃冠智的熱情，讓個性互補的他們很快就培養出默契並成為好兄弟。此次選在情人節當天發布，再加上詹懷雲與黃冠智兩人「有病」的配合演出，一時之間引發粉絲熱議，甚至還有人表示「如果是真的，這CP感也太強了吧！」

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▲▼《有病才會喜歡你》詹懷雲邀黃冠智在情人節當天去看海。（圖／紅杉娛樂提供）

他的另一部電影還有《命中註定那頭鵝》，由破億票房電影《孤味》團隊「彼此影業」製作出品，找來詹懷雲、林奕嵐、納豆、陽靚、劉韋辰主演，演唱《想和你看五月的晚霞》成為校園女王的陳華，也在電影中軋一角，並演唱主題曲《你已經替我決定了》。

提到情人節，詹懷雲透露自己送過女友「手作」的禮物：「我們一起吃飯，她突然拿了禮物送我，我才知道當天是情人節，於是我親手做了一頓她喜歡吃的菜；也曾 為了送對方喜歡的巧克力，但不知道該去哪買，騎了三小時車，才找到那間店。 」

▲詹懷雲在《命中註定那頭鵝》二度與林奕嵐配對。（圖／台北双喜提供）

同片的納豆，今天也是和依依婚後的第一個情人節，一起在工作中度過，兩人都是務實派，從來沒有特別過情人節，不過納豆也分享屬於兩人的日常浪漫：「曾經在台中工作完，開夜車回台北帶依依去泡溫泉住一晚，隔天一起吃完兩人都愛的早餐店，再開車回台中繼續拍戲。」

▲詹懷雲在《命中註定那頭鵝》和納豆合作。（圖／台北双喜提供）

《命中註定那頭鵝》講述了身為「阿德利企鵝」頭號粉絲的月鵝，夢想前往南極研究企鵝，並相信愛情的純粹如同企鵝的婚姻價值。某天，她在路上遇見了身著企鵝裝的何德利，這位看似冷酷自適的大男孩，帶著與阿德利企鵝相同的氣味，讓她鼓起勇氣展開追求。隨著兩人關係的發展，月鵝開始在愛情與夢想之間掙扎，面臨出國留學與守護愛情的兩難選擇，電影將於3月14日白色情人節上映。