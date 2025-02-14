「最美小龍女」被拍雙頰明顯凹陷！李若彤近況照曝 網擔憂：太瘦了

▲李若彤飾演的小龍女仙氣飄飄，是許多人心目中的氣質女星。（翻攝微博）



圖文／鏡週刊

香港女星李若彤因在1995年版《神鵰俠侶》中飾演小龍女一角而走紅，其空靈仙氣飄飄的氣質被譽為「最美小龍女」，至今仍是許多人心中的經典。現年58歲的李若彤，多年來一直保持著良好的運動習慣和飲食控制，身材保養得宜。近日，她在社群媒體上分享了自己的減肥餐做法，影片中她纖瘦的身形讓網友們驚呼不已。

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▲李若彤在社群平台分享簡單的減肥食譜，但凹陷的臉頰讓網友擔憂。（翻攝小紅書）



近日，香港女星李若彤在社群平台「小紅書」上分享了一款號稱「10分鐘快手減肥」的早餐食譜，簡單以水煮蛋、半根水煮玉米、優格，再搭配黑芝麻和黑豆粉，就能快速享用，輕鬆「越吃越瘦」。然而，李若彤身形過於纖瘦，臉頰兩側明顯凹陷，成為網友討論焦點。

▲李若彤身形纖瘦，部分網友評價過瘦，顯得過於乾扁。（翻攝小紅書）



影片引發眾多網友熱議，擔心她的身體狀態，「瘦的好嚇人」「沒美感」「太瘦了…雖然166體重120斤，想減肥非常強烈，但不想瘦成這樣…」「看著好好的一位氣質美女，瘦身到這樣子，我也嚇一跳，還是有些肉肉，看起來更福氣些」「掉了30斤簡直跟換了個人似的，代謝優化是關鍵」。



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