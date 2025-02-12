記者蔡琛儀／台北報導

前「南台灣小姑娘」團員蕭玉芬過去因罹患自律神經失調導致失聲，因此淡出歌壇多年，而今加盟新東家豪記唱片，推出新專輯《鴛鴦露水夢》，日前拍攝新歌〈毋通等〉MV，難得演唱舞曲，蕭玉芬充滿科技、潮流結合可愛造型，不同元素大集結，視覺豐富的讓人眼花撩亂，直呼感覺重回18歲，玩得超開心。

▲蕭玉芬推新歌〈毋通等〉。（圖／豪記提供）

但因副歌的歌詞緊密，且重複六遍之多，連續的高音熱唱，挑戰度超高，過往唱片公司不會挑選這樣另類的歌曲，「但老闆覺得很適合我，因而打破傳統讓我演唱。」蕭玉芬坦言黏密的歌詞讓舌頭數度打結，肩負著突破傳統，抱著戰戰競競的心情進錄音室，在錄音室雖卡關重重，憑著耐力，讓睽違許久的高音完美回歸。

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對於新歌，蕭玉芬開心直呼根本就是量身訂製，她只要遇到積極的人事物，就會義無反顧的馬上去執行，先做再說，想到之前學美甲，想為自己設計美甲，因而花錢學習光療指甲等技術，因為興趣，購買器材等等不知不覺中就花了超多錢，儼然可以開店了，但後來演藝工作忙碌，根本沒有多餘時間開店，但雖然沒開成美甲店，手藝仍在，現在空閒時，都會為自己做美甲。

▲蕭玉芬曾淡出歌壇多年。（圖／豪記提供）

提到近況，蕭玉芬分享今年剛好推出新輯，忙於跑宣傳行程，過年期間除了到廟宇參拜祈福外，都在家中休息，才開春又繼續忙碌，她也被關心感情，蕭玉芬表示今年以工作為主，感情的事先跳過，一切隨緣，跟著感覺走。目前她也是中視《綜藝1級棒》節目的固定班底，演出活動邀約不斷，「很珍惜目前穩定的身體，我都告訴自己每次表演對我而言都像是最後一次的慎重，這也是我全力演出的動力，由生病到復出，我都是抱著這樣的心情，期望每次演出都是美好的，不想讓自己與大家失望。」