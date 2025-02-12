記者蔡琛儀／台北報導

台語金曲歌后鄭宜農將於春天迎來個人第五張全新創作專輯，並宣佈將於5月1、2日在Zepp New Taipei 舉辦全新個唱「2025鄭宜農 《圓缺》專輯同名演唱會」，預告：「兩場演唱會將顛覆過往大家對鄭宜農的想像，會很電、很剛烈，酷出新高度那種！」

▲鄭宜農去年底歷經失聲危機。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

鄭宜農去年底因生病咳到失聲，看遍各地名醫後才發現自己是「過敏性氣喘」，透過治療及保養後才漸漸恢復，因此她的新年新希望就是希望能健康，連情人節當天的行程全部奉獻給中醫調養身體，特別把「運動」、「養肺」列為兩大重點，「儘管好很多可以開始錄音，但還是得非常小心，所以比以往更重視身體的保健，還為了照顧好自己的肺跟支氣管，意外學會了冰糖燉水梨這個養肺的保養秘方來吃。」

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鄭宜農除了邊做新專輯錄音，還得兼顧練習新歌的現場演唱詮釋，在彩排過程中才意識到「新歌好難唱」這件事的她坦承自己「自虐成癮」，苦笑說：「我每年都在心裡發誓不要再寫這麼難唱的歌了，但結果寫出來的東西只有越來越難唱而已。我就是一個挑戰自己上癮的人！」

▲鄭宜農宣布5月1日、5月2日開唱。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

延續前幾張專輯《海王星》、《Pluto》、《給天王星》、《水逆》等充滿天文星相學風格貫穿的音樂概念，這次以月亮週期「圓缺」二字探討生命中的缺憾圓滿、聚合離散，進而延伸出整張作品及演唱會的製作輪廓，也透過籌備新專輯及演唱會的過程中，鄭宜農也意外悟出自己兩大隱藏性格，像是自認服務型人格，卻深怕被發現的特質，但又自認有傲嬌的性格。