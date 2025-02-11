女星過年「全家為江蕙搶麥克風」！　樂見小姪兒也唱台語歌

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手陳儀瑾推出首張個人專輯《攏是愛》，同名歌曲〈攏是愛〉置入多首台語經典歌名如〈茫茫到深更〉、〈心所愛的人〉、〈情字這條路〉、〈惜別的海岸〉、〈海海人生〉、〈悲情的城市〉、〈半夢半清醒〉等，都是她的恩師洪敬堯的巧思，期盼得意門生也能在歌壇闖出一片天。

▲新人歌手陳儀瑾。（圖／無限願景音樂工作室提供）

陳儀瑾師承知名製作人洪敬堯門下，而被問到〈攏是愛〉歌詞置入的經典名曲，哪首是自己成長歷程的最愛，陳儀瑾說是〈海海人生〉，表示自小聽媽媽、姐姐唱，不由自主也跟著喜歡起來，還在學童時期就學會這首歌，又讚：「這首歌的音域從很低到很高，唱起來超過癮！」

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今年過年她都與家人宅在家裡，沒到外面走春，一起吃吃喝喝、打麻將來聯絡感情，「當然身為麥霸一家人，還是免俗不了，一起歡唱搶奪麥克風。」並表示因為全家都很喜歡二姐，「所以我們姊妹必唱曲的是江蕙的〈落雨聲〉。」此外，由於今年出道發行了首張專輯，新年期間親友都很認真學習她的新歌，包括連小姪兒都學會了，讓她非常感動，認為這也是讓新生代接觸、學習母語的好方式。





▲陳儀瑾師承洪敬堯門下。（圖／無限願景音樂工作室提供）

西洋情人節即將到來，已婚的陳儀瑾老公人在國外工作，今年情人節就由會毛小孩代替另一半一起過，「會幫毛小孩特製情人節鮮食特餐，來感謝毛小孩在各個節日都溫暖的陪伴著我。」