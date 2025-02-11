記者吳睿慈／台北報導

日本新生代創作才女nishina首次來台與媒體歡度情人節，她的新單曲〈筆頭草 （TsuKuShi）〉成為 NHK 週六劇集《紫丁香花盛開的小徑》的主題曲，既呼應情人節的浪漫氛圍，也象徵歌曲所描繪的生命綻放。此趟訪台，她很期待朝聖平溪天燈與高雄燈會，尤其是高雄有吉伊卡哇的大型裝置藝術，直呼非常想看看。

▲創作才女nishina來台慶情人節，現場準備了浪漫玫瑰花。（圖／華納音樂提供）



來台適逢春天將至，nishina對於探索台灣充滿期待，「一直很喜歡台北的街景，這次終於能親自拍攝台北街頭的美感。」此外，她對台灣的燈會特別感興趣，尤其是平溪天燈與高雄燈會，「之前在日本看到介紹時，就覺得天燈畫面非常夢幻，希望能親自體驗，並許願未來能在台灣舉辦演唱會！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

得知高雄燈會有吉伊卡哇的大型裝置藝術，由於nishina非常喜歡「吉伊卡哇」，考慮是否有時間可以衝去高雄欣賞，「其實我覺得自己有點像小桃鼠（モモンガ），有點可愛，但又帶點小脾氣，或許跟我有點像吧！」

▲nishina希望以後有機會來台開唱。（圖／華納音樂提供）



這次來台與媒體的交流，nishina更深刻認識到台灣音樂環境的熱情與包容，坦言過去透過社群媒體已經感受到來自台灣粉絲的支持，親自踏上這片土地後，更強烈地感受到音樂能夠超越語言與文化，讓人彼此連結，「這次來到台灣，我更深刻感受到音樂的力量。我希望未來能夠不只是透過音樂，而是親自在這裡演出，與台灣樂迷一起享受音樂的當下。」

▲nishina很喜歡吉伊卡哇，希望有機會南下高雄親自見證燈會。（圖／華納音樂提供）



她也期待未來能與不同風格的女性音樂人合作，尤其是與她個性截然不同、充滿個性的酷女孩。當被問到自己是否也有酷的一面？她笑著說：「我覺得自己最酷的時候，就是當別人勸我放棄音樂這條路，但我依然義無反顧地投入其中。因為這就是我最熱愛的事。」

這次訪台，不僅是她與台灣音樂市場建立更緊密關係的重要起點，也讓人更加期待未來，她是否會將台灣納入巡演計畫，甚至與華語歌手展開合作。