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「EXO歸國四子」回鄉境遇大不同！吳亦凡下獄、鹿晗被封禁　最大贏家是他

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天團EXO於2012年出道時，共有4名中國籍成員，包含吳亦凡（Kris）、鹿晗（Luhan）、張藝興（Lay）、黃子韜（Tao），但自2014年起，鹿晗、吳亦凡、黃子韜依序槓上老東家SM打解約訴訟、回國發展，張藝興也漸漸將事業中心擺回故鄉，4人被外界稱為「歸國四子」，距今已是他們回國發展的第十年，10年4人境遇卻是天差地別。

▲EXO歸國四子現況。（圖／翻攝自工作室微博）

▲吳亦凡。（圖／翻攝自工作室微博）

曾經星途無可限量的吳亦凡，2021年卻因為網紅都美竹揭露涉及酒店選妃、誘姦未成年女性等醜聞，於同年8月因強姦罪在北京被正式逮捕，最終被判處13年有期徒刑並附加驅逐出境，雖然他提出上訴，但二審結果仍維持原判，至今，他已經在監獄服刑3年多，可說是歸國四子中最慘的一人，但下場是咎由自取。

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▲EXO歸國四子現況。（圖／翻攝自工作室微博）

▲鹿晗。（圖／翻攝自工作室微博）

鹿晗作為4人中最早歸國的成員，人氣也是最高，積極挑戰各個領域的他，推出了多部影視作品，但演技方面未能獲得認可，不過，歌唱事業卻穩定發展，歌手身份獲得肯定。至於私生活方面，鹿晗與女星關曉彤自2017年公開戀情，至今已經7年，雖然期間屢傳分手傳聞，但並未得到證實。然而，近期他在直播中疑似因喝醉而情緒激動，比出不雅手勢且對網友出言不遜，影響範圍之廣，導致微博、抖音、小紅書」皆下令「禁止關注」，形象大打折扣，顛覆了觀眾對他的印象。

▲EXO歸國四子現況。（圖／翻攝自工作室微博）

▲張藝興。（圖／翻攝自工作室微博）

與此相比，張藝興在四子中發展相對穩定，無論在音樂還是影視領域，都取得了不錯的成績，特別是在歌唱事業上獲得了廣泛認可。曾擔任了多個選秀節目的導師，並開設娛樂公司，培養新一代的藝人。張藝興的形象積極正面，多次被選為公益活動的推廣大使，並獲得多個優秀青年榮譽稱號，一直以來幾乎沒有醜聞，與EXO成員也維持良好關係，評價是四人之中最好。

▲EXO歸國四子現況。（圖／翻攝自工作室微博）

▲黃子韜。（圖／翻攝自工作室微博）

年紀最小的黃子韜，雖因直言形象而頻頻成為關注焦點，但事業和愛情均取得了豐收。父親為他創辦了一間娛樂公司，涵蓋演藝經紀、影視製作等多個領域，旗下簽約了不少藝人，包括妻子徐藝洋，小倆口預計在2025年舉辦婚禮，本因交往期間死不認愛一事遭受全網嘲諷，但求婚過後夫妻倆大方互動的片段卻大受歡迎，目前無論在事業還是愛情上，黃子韜都可稱為最大贏家。

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EXO, 吳亦凡, 張藝興, 鹿晗, 黃子韜

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