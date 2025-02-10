汪小菲與張蘭遭爆負債45億！　在台灣利用「親人」藏錢+洗錢

▲汪小菲與張蘭遭爆在台藏錢、洗錢，因為在外負債高達45億元。（圖／翻攝網路）

圖文／鏡週刊

臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」（胡采蘋）爆料，汪小菲與張蘭負債1.42億美元，然後在台以親人名義成立信託，當作藏錢與洗錢的工具。

「這對母子為何會出現負債1.42億美元，欠下新台幣45億的債呢？其實就是因為他們賣俏江南的時候虛報營收，把公司賣給私募基金，人家一進去查帳，發現是做假帳。」「於是私募基金怒告張蘭，法院判賠1.42億美元，張蘭竟然把這筆錢拿到台灣，成立了信託基金，以汪小菲和親人的名義成立信託，宣稱這筆錢已經跟她沒有關係。」Emmy追劇時間如此寫道。

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Emmy追劇時間也說：「最後私募基金方找出來張蘭私自把基金匯款出去，轉了七筆帳，去紐約買房地產，法院因此判定張蘭是信託的實際控制人，判定私募基金可以到台灣追討這筆錢。」文中並稱張蘭和汪小菲已拿親人當作人頭戶，「將來還能發生多少事情？」話中對於「親人」充滿憂心。





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