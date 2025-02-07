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樂團成軍20年開唱「8組嘉賓名單曝光」　驚見超大咖男神也在內！

記者蔡琛儀／台北報導

成軍滿20週年的樂團「絲襪小姐」將在2月15日於去年甫開幕的 Live house「SUB LIVE」開唱，也是他們睽違12年的專場演唱會，搶先預告嘉賓名單，包括男神鳳小岳、何欣穗、黃玠、洪詮翔，以及絲襪小姐歷任團員與夥伴，包括現為「康士坦的變化球」主唱ARNY，十九兩樂團、「徐噴以煙」Riecky、捷任、「929」吳志寧等人，豪華卡司名單令人驚喜。

▲▼絲襪小姐。（圖／絲襪小姐提供）

▲絲襪小姐歡慶成軍20年。（圖／絲襪小姐提供）

絲襪小姐由主唱小龜、貝斯手DUDU、電吉他手小白、鼓手Zen四人組成。藝術背景出身的小龜，經常為絲襪小姐的音樂作品提筆作畫，這次演唱會視覺便出自她手。吉他手小白（昆蟲白）曾憑藉國片《刺青》電影配樂與主題曲製作，入圍金馬「最佳原創電影歌曲」，近年亦活躍於獨立音樂圈；DUDU 除了是絲襪小姐一員，也是樂團929與昆蟲白的貝斯手。鼓手Zen則是業界知名錄音師、混音師與製作人，入圍過金馬跟金曲多次錄音獎項，現為錄音室「112F Studio」負責人。

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主唱小龜說嘉賓都是自己從小到大的好朋友、男神女神們，「一想到舞台上要塞4到13個人，就有點頭皮發麻，但又超興奮期待！」像是鳳小岳是她當年剛搬到台北時玩團認識的朋友，「當年他才17歲，穿著制服去The Wall看我們練團，沒想到現在他是這群朋友裡第一個生小孩的，而且跟我的小孩只差了一個半月！」

▲▼鳳小岳/《人生清理員》訪問。（圖／記者周宸亘攝）

▲鳳小岳。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

而甫搬到加拿大長住的何欣穗，恰巧也在近期短暫返台，幸運搭上能一起演出的時段，小龜告白：「ciacia的存在就是一種安全感，雖然不是那種常常聯絡玩耍的朋友，但她從未改變的勇敢，是撐起我在黑暗時刻的力量。 在我很灰心的時候，只要想起ciacia跟奇哥的聲音與模樣，就能讓我平靜放鬆。團員也是。」

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