小孟老師／2月11日星座運勢　金牛工作能量大爆發

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：挑戰迎刃而解
感情：浪漫悄悄醞釀
財運：借力投資增值
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：射手
工作：進展順暢無阻
感情：幸福天天湧來
財運：堅持積累成金
幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：處女
工作：計劃實施成功
感情：寫下美好故事
財運：穩步提升財富
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：金牛
【土象星座】
工作：專業贏得尊重
感情：幸福熊熊燃燒
財運：財務規劃致勝
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
工作：效率遠超預期
感情：愛的色彩絢爛
財運：目標明確致勝
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
工作：合作關係鞏固
感情：愛的旅程開始
財運：學習投資增益
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：天秤
【水象星座】
工作：進步贏得信賴
感情：真愛緩緩揭幕
財運：理智消費致富
幸運色：亮紅色
貴人：金牛
小人：天蠍
工作：能力全力釋放
感情：甜美揮之不去
財運：靜心理財致富
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：水瓶
工作：團隊氣氛融洽
感情：戀情盛開如花
財運：擴展視野致富
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：獅子
【火象星座】
工作：目標穩步實現
感情：情感處處是美
財運：策略運用資源
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：雙子
工作：挑戰轉化動力
感情：柔情蜜語展開
財運：善用時間創收
幸運色：紫色
貴人：天蠍
小人：雙魚
工作：表現獲得嘉獎
感情：戀愛氣氛蔓延
財運：理性消費創富
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：魔羯
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