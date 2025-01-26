林葉亭父陳屍處有鐵門擋著！屋主曾「拒警入內搜查」　死亡不超過3天

記者田暐瑋／綜合報導

藝人林葉亭的85歲失智父親在16日下午3時離家後就此失聯，26日警方在至善路一處民宅水池中發現一具冰冷男屍，經過確認後確定是林葉亭的父親，她當場情緒崩潰。由於地點是私人民宅，警方透露曾想入內搜尋，但屋主婉拒，研判死亡時間約莫3天。

▲林葉亭85歲高齡父遺體被尋獲。（圖／翻攝自臉書）

警方26日接獲報案，於台北市至善路三段150巷內的一處私人水田發現一具男屍，林葉亭證實確認是爸爸，遺體身上穿著與林葉亭爸爸失蹤時的服裝相符，雖然泡在水裡，但遺體尚未腫脹，據《三立新聞網》報導，警方表示該處屬私人土地，門口設有鐵門防止外人進入，曾一度提出要入內搜索，但屋主予以婉拒，後用無人機查看也沒見到老人家身影，初步研判死亡時間沒有超過3天。

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▲林葉亭抵達二殯 。（圖／記者孟育民攝）



林葉亭稍早悲痛回應：「謝謝這段期間幫忙搜救的救難隊跟警察，過年期間本來就沒有安排工作，家人現在正在處理中，謝謝關心。」更表示將暫停發文：「爸走了！太傷心無法言喻。」

林葉亭爸爸失蹤前身影曾出現在「內雙溪自然中心」，住家附近的監視器並不少，但只有四台攝影機拍到了父親的身影，讓她一度感到相當困惑，「太不科學了！難道你一直與我擦肩而過、我們同時存在這平行時空？還是你太想念以前的自己，走進了蟲洞時光機回到過去？」