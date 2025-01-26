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過年最不想見「3種親戚」！　聊天超內耗：不見面才是真的吉祥如意

過年要與許多遠房親戚見面，不少人會覺得很尷尬不自在。（示意圖／達志）

▲過年要與許多遠房親戚見面，不少人會覺得很尷尬不自在。（示意圖／達志）

圖文／CTWANT

過年全家團圓，最怕遇到不想遇到的長輩，還有各種問題攻勢。資深媒體人莎莉夫人點出3種過年「不討喜親戚」，笑稱不見面才是真的吉祥如意。

莎莉夫人近日在臉書上表示，她身邊有些朋友不喜歡過年，對於「家族大團圓」更是能閃就閃。莎莉夫人以自己為例，她最怕遇到那種在餐桌上喋喋不休的人；另一種則是「不管大家談論的主題是什麼，他/她都有辦法拉回到他的工作。聽起來像是抱怨，實則是炫耀。」令她無奈直呼「過年不宜生氣，連翻白眼都得小心翼翼。」

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第三種則是「表面」親戚，莎莉夫人表示這些不熟的親戚， 一到過年還要裝熱絡，互相敬酒、互道吉祥話，她形容每年都要上演的這些場景，「比電視台數十年不變、預先錄好的除夕守歲綜藝節目還難看。」莎莉夫人直言若能選擇不見這種親戚，這樣過年才是真的吉祥如意。

莎莉夫人感嘆，如果感情不好還硬要「齊聚一堂」，真的很耗能量。說話，很累；不說話，又容易被貼上「很跩」「瞧不起人」或「不合群」的標籤。最後，她道出一般人的心聲：「過年放那麼多天假，不就是耍廢、盡量讓自己開心嗎？何必把時間花在『應付』親戚上。」

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