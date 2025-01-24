潘若迪扮學生妹「超萌制服裝曝光」！　女團成員揭他私下真面目

記者蔡琛儀／台北報導

女團babyMINT於去年12月推出成團首張迷你專輯《BBMatrix ∞》，其中歌曲〈 LUCY!!!!!! /〉結合了經典「愛的鼓勵」節奏以及大家熟悉的「LUCY健康操」元素，MV更邀請潘若迪特別客串演出，他也稱讚babyMINT表現很棒，「希望我的女兒長大後也這麼可愛，哇！不得了，如果方便的話，可不可以連我的女兒一起先簽了吧。」

▲▼潘若迪客串演出babyMINT〈 LUCY!!!!!! /〉MV。（圖／華研提供）

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當初在看腳本時，babyMINT被告知LUCY的角色形象會類似於潘若迪，但沒想到最後真的是由潘若迪擔任此角色，令成員們非常興奮，丞妘直呼：「我以為只是形象雷同而已，結果竟然是本人出演，真的太酷啦！」栩栩表示很榮幸能夠跟大前輩合作：「之前看最多的就是潘老師的運動影片，沒想到我們居然有機會可以和他合作，超驚訝跟意想不到！」

MV拍攝當天，babyMINT原先都對於和前輩合作有點緊張，但潘若迪的熱情與幽默讓她們放鬆許多，粼粼佩服地說：「他的冷笑話感覺像是說話一樣簡單，好像根本沒想過一樣，是存在骨子裡。」Vikky興奮地說：「我們當下直接被嚇到，潘老師現場反應很快，這也是我們babyMINT正在學習的一件事，希望有一天可以像潘老師一樣這麼厲害。」而平常也十分喜歡講冷笑話的熙妍，表示自己心服口服，「我聽得津津有味，很期待老師會突然說出什麼很厲害的梗或是笑話。」

▲babyMINT大跳健康操。（圖／華研提供）

為了能更引起共鳴，babyMINT還穿上經典的橘色運動服，跳起經典的健康操，Vikky直呼有懷念的感覺，卻被成員們吐槽：「全場唯一沒經歷過健康操的在那邊說懷念。」在法國出生長大的Vikky解釋，自己是想像那個感覺在懷念：「我已經完全投入在裡面了！」4位成員Vikky、丞妘、熙妍、品妡將於2月6日出席在南港展覽館一館舉辦的台北國際動漫節，除了擔任開幕表演嘉賓外，還會進行長達1個半小時的見面會。