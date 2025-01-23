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羅伯派汀森韓國打片變搞笑咖　《米奇17號》與奉俊昊上演社畜宇宙

羅伯派汀森（左）與導演奉俊昊（右）在首爾宣傳活動上一起手比愛心。（華納兄弟提供）

▲羅伯派汀森（左）與導演奉俊昊（右）在首爾宣傳活動上一起手比愛心。（圖／華納兄弟提供）

圖文／鏡週刊

全球影迷久等了！韓國名導奉俊昊繼《寄生上流》風光橫掃奧斯卡4項大獎後，睽違6年推出全新力作《米奇17號》（Mickey 17），找來帥氣男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）當起全宇宙最倒楣的社畜，獨自前往宇宙未知深處展開轟轟烈烈的精采冒險，一肩扛下拯救全人類的重責大任！

《米奇17號》劇本改編自愛德華艾希頓的小說《米奇7號》，故事描述由羅伯派汀森飾演的米奇巴恩斯，為了逃離人類難以居住的地球，報名擔任宇宙探索星艦計畫的「消耗工」，他若是因任務死亡，公司就會重新列印出新的他，繼續執行眾人避之唯恐不及的超爛任務，看似是重獲新生，實際上卻是無止盡的社畜輪迴！更倒楣的是，有天星艦上竟同時出現2個一模一樣的「他」，礙於公司規定「複數人必須被消滅」，讓原本自認死不足惜的米奇，這次得為了活下去，依靠彼此找出生存關鍵。

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 不知道為什麼，導演奉俊昊（左）跟羅伯派汀森（右）變成鞠躬大賽。（華納兄弟提供）

▲不知道為什麼，導演奉俊昊（左）跟羅伯派汀森（右）變成鞠躬大賽。（圖／華納兄弟提供）

《米奇17號》由奉俊昊自編自導，他在日前韓國記者會上表示，「米奇是一個既可憐又可愛的角色，希望大家能感受到他的魅力。」男主角羅伯派汀森也笑說，「大家絕對會好奇米奇究竟發生什麼事！這部電影呈現出奉俊昊導演的獨特風格，相信會帶給大家全新的觀影體驗。」

羅伯派汀森也談到拍攝《米奇17號》跟《蝙蝠俠》之間的差異，「這兩者感覺是非常不同的，《蝙蝠俠》有很高的期待，壓力也是非常明顯…。好像這樣子還不夠似的，又得在疫情爆發下開工，讓整個過程非常複雜。」相較之下，《米奇17號》則是規模龐大，「布景非常龐大，我們不得不拍攝很多大型的場景，但是調性卻非常不同，每天都跟奉俊昊在一起，現場光是背景演員就快500人，從來沒有感受到壓力。」

他強調《米奇17號》拍攝過程中，每天都有很多時間做不同實驗跟玩耍，「這是奉俊昊的電影，當然是導演要負責任啊，我只需要負責像個小丑出來耍寶就好。『你喜歡這樣嗎？我會做一點這個跟那個。』因為我真的很想讓奉俊昊笑出來。」羅伯派汀森認為米奇是一個沒有自信，但不知道為何也不對自己性命感到遺憾的傢伙，「我想他是個訓練有素的狗，需要死上17次才能學到一點教訓。」

《米奇17號》顧名思義，就是只要掛了一個，馬上就能再複製出另外一個，所以米奇要花很久的時間才能學到一點教訓。（華納兄弟提供）

▲《米奇17號》顧名思義，就是只要掛了一個，馬上就能再複製出另外一個，所以米奇要花很久的時間才能學到一點教訓。（圖／華納兄弟提供）

對於跟奉俊昊的合作經驗，他提到全體演員都有類似的經歷，每天上工時都會滿腦子問號，「發生了什麼事？我們拍了一句台詞然後繼續嗎？一個星期過去後，大家都會說，『這樣做是最棒的，應該每部片都要這樣拍才對。』」

《米奇17號》故事結合科幻、動作、愛情等元素，並大膽挑戰道德、倫理界線，瘋玩「死亡」及「復活」概念，影迷喜歡的「奉式幽默」這次更是火力全開，犀利針砭狡詐人性及殘忍的社會階級，瘋狂開婊無極限！


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鏡週刊, 羅伯派汀森, 米奇17號, 奉俊昊

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