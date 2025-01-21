林立IG曖昧「要求閱後即焚」！反被控性騷 她身分起底：一直沒追到

▲林立（左1）是樂天桃猿隊長，近年在國際賽事中貢獻甚多。（中華職棒提供）



圖文／鏡週刊

林立雖提醒女方記得要刪訊息，結果當然女方就是忘了刪，所以讓看到女友跟林立聊到失了分寸的A男怒不可遏，更發現2人除了用LINE聊天之外，還會使用IG的閱後即焚、限時訊息功能。

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疑心猜忌下造成女方「家庭」失和，因為A男跟女友除了是同居關係外，2人還生育小孩。吵架過後，A男女友當下拋家棄子，直接離家出走，只是女方後來似乎為了安撫A男，竟對林立提出性騷擾之訴。

▲和球迷女友嘴砲被抓包後，林立發訊息解釋和對方關係，並向球迷表示抱歉。（讀者提供）



究竟林立聊了好幾天的這位女性到底是誰？據查是林立的大學同學，目前從事健身教練工作，以女方這邊單方面的說法，是指林立在大學時就有追求，但一直沒追到；直到林立進入職棒圈並結婚生子後，雙方都還是保持聯絡。至於林立則向A男解釋他和女方彼此只是「以前認識的好朋友而已」。不過家住桃園的林立，被爆每當到台北比賽的時候，都會和A男的女友閒聊五四三，才會造成這上升到司法階段的嘴砲風波。

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