ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林立IG曖昧「要求閱後即焚」！反被控性騷 她身分起底：一直沒追到

【林立私訊惹官非1】林立曖昧私訊女性　2人對話還用IG閱後即焚模式

▲林立（左1）是樂天桃猿隊長，近年在國際賽事中貢獻甚多。（中華職棒提供）

圖文／鏡週刊

林立雖提醒女方記得要刪訊息，結果當然女方就是忘了刪，所以讓看到女友跟林立聊到失了分寸的A男怒不可遏，更發現2人除了用LINE聊天之外，還會使用IG的閱後即焚、限時訊息功能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疑心猜忌下造成女方「家庭」失和，因為A男跟女友除了是同居關係外，2人還生育小孩。吵架過後，A男女友當下拋家棄子，直接離家出走，只是女方後來似乎為了安撫A男，竟對林立提出性騷擾之訴。

【林立私訊惹官非1】林立曖昧私訊女性　2人對話還用IG閱後即焚模式

▲和球迷女友嘴砲被抓包後，林立發訊息解釋和對方關係，並向球迷表示抱歉。（讀者提供）

究竟林立聊了好幾天的這位女性到底是誰？據查是林立的大學同學，目前從事健身教練工作，以女方這邊單方面的說法，是指林立在大學時就有追求，但一直沒追到；直到林立進入職棒圈並結婚生子後，雙方都還是保持聯絡。至於林立則向A男解釋他和女方彼此只是「以前認識的好朋友而已」。不過家住桃園的林立，被爆每當到台北比賽的時候，都會和A男的女友閒聊五四三，才會造成這上升到司法階段的嘴砲風波。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【林立私訊惹官非2】林立曖昧嘴砲被抓包　她男友要求「250」談判破局了
【林立私訊惹官非3】同步收到爆料對話截圖　妻為維護林立形象發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

推薦閱讀

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店…竟回：會腿軟的

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店…竟回：會腿軟的

藍委刪預算引演藝圈反彈！　「公開發聲12藝人名單」一次看

藍委刪預算引演藝圈反彈！　「公開發聲12藝人名單」一次看

李威被爆秘婚…又恐遭檢察官「改列被告」　堂弟李易說話了！

李威被爆秘婚…又恐遭檢察官「改列被告」　堂弟李易說話了！

20歲空手道美少女曬近況！　「臉腫成2倍大」粉絲笑：變洪金寶

20歲空手道美少女曬近況！　「臉腫成2倍大」粉絲笑：變洪金寶

吳奇隆帶家人返台過年！破婚變謠言「和劉詩詩好得很」親友曝現況

吳奇隆帶家人返台過年！破婚變謠言「和劉詩詩好得很」親友曝現況

CNBLUE才宣佈3月來台　「鄭容和無預警動手術」經紀公司發聲

CNBLUE才宣佈3月來台　「鄭容和無預警動手術」經紀公司發聲

昆凌嫁周杰倫10年揭「2事都沒變」　真實相處超甜：我們撐過來了

昆凌嫁周杰倫10年揭「2事都沒變」　真實相處超甜：我們撐過來了

日61歲女星「直播突打鼾」猝逝！　死因曝光搭檔淚訴：我腳還在抖

日61歲女星「直播突打鼾」猝逝！　死因曝光搭檔淚訴：我腳還在抖

「洗腳水女神」葉蘊儀動怒！被亂爆婚變內幕槓名嘴：道歉否則提告

「洗腳水女神」葉蘊儀動怒！被亂爆婚變內幕槓名嘴：道歉否則提告

李威遭爆低調結婚未公開　另一半長相曝光！

李威遭爆低調結婚未公開　另一半長相曝光！

約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

約砲台男星「遇過此生最小」！她做完崩潰：一場惡夢 3線索抓真實身分

陳沂反擊呱吉：腦子有病看哪科？　喊不需要公視挨酸沒文化

陳沂反擊呱吉：腦子有病看哪科？　喊不需要公視挨酸沒文化

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店…竟回：會腿軟的

藍委刪預算引演藝圈反彈！　「公開發聲12藝人名單」一次看

李威被爆秘婚…又恐遭檢察官「改列被告」　堂弟李易說話了！

20歲空手道美少女曬近況！　「臉腫成2倍大」粉絲笑：變洪金寶

吳奇隆帶家人返台過年！破婚變謠言「和劉詩詩好得很」親友曝現況

CNBLUE才宣佈3月來台　「鄭容和無預警動手術」經紀公司發聲

昆凌嫁周杰倫10年揭「2事都沒變」　真實相處超甜：我們撐過來了

日61歲女星「直播突打鼾」猝逝！　死因曝光搭檔淚訴：我腳還在抖

「洗腳水女神」葉蘊儀動怒！被亂爆婚變內幕槓名嘴：道歉否則提告

李威遭爆低調結婚未公開　另一半長相曝光！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／1月21日星座運勢　魔羯座歡慶業績成長
  2. 林立爆色聊女粉「10年妻出面幫道歉」！求對方男友原諒　本人也發聲
  3. 林立IG曖昧「要求閱後即焚」！反被控性騷 她身分起底：一直沒追到
  4. 同樣王力宏演唱會「身分變了」！　邱昊奇：和平庸的自己妥協
  5. 吳奇隆帶家人返台過年！破婚變謠言「和劉詩詩好得很」親友曝現況
  6. 林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店…竟回：會腿軟的
  7. 20歲空手道美少女曬近況！　「臉腫成2倍大」粉絲笑：變洪金寶
  8. 瑀熙豪砸50萬產後保養　當媽三個月累喊：生小孩不是最貴
  9. 「洗腳水女神」葉蘊儀動怒！被亂爆婚變內幕槓名嘴：道歉否則提告
  10. CNBLUE才宣佈3月來台　「鄭容和無預警動手術」經紀公司發聲

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366