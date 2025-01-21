20歲空手道美少女曬近況！　「臉腫成2倍大」粉絲笑：變洪金寶

記者劉宛欣／綜合報導

20歲的日本武術正妹安井南，除了是空手道黑帶和劍道高手外，還靠著可愛甜美外型吸引不小關注。近日，她在社群帳號上分享近況照，照片中她的臉部異常腫脹，原來是因為她一口氣拔掉了4顆智齒，她自嘲道：「一覺醒來就變成這樣，彷彿被踢了兩下迴旋踢。」逗樂不少粉絲。

▲安井南是空手道、劍道高手，還擁有甜美外貌。（圖／翻攝自安井南Instagram）

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安井南在2024年獲得「日本水天使小姐」的稱號，時常在公開場合展示她的武術才藝，尤其擅長雙截棍。她17日在接受全身麻醉進行智齒手術後，醒來發現臉頰腫成原來的兩倍大，儘管麻醉退了之後，讓她隱隱作痛，但她依然堅持分享狀況。不少粉絲看到她的照片後，紛紛留言表示關心「還是很可愛」，也有粉絲開玩笑說她看起來像《龍貓》裡的小梅、松鼠，還有些人戲稱她變成了香港影星洪金寶。

▲安井南拔了4顆智齒。（圖／翻攝自安井南Instagram）

安井南自幼開始學習武術，精通空手道、劍道。之前一段她耍雙截棍的影片吸引了超過400萬的觀看次數，讓她在社群上人氣飆升。2024年1月她在日本小姐比賽中大展空手道功夫，瞬間吸引了全場觀眾的目光，證明了她不僅擁有外貌，還有紮實的武術實力。