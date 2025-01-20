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日61歲女星「直播突打鼾」猝逝！　死因曝光搭檔淚訴：我腳還在抖

記者蔡宜芳／綜合報導

日本61歲女歌手坂本三千代在2015年與唱片公司社長福本繁幸組成合唱團體「織姬＆彦星」，並在2016年發行唱片、展開巡迴演出，直到本月都還有活動。沒想到，坂本三千代卻驚傳死訊，該消息也於19日被搭檔證實。

▲▼日61歲女星「直播突打鼾」猝逝！死因曝光。（圖／翻攝自X／sf19660718）

▲織姬＆彥星的織姬（坂本三千代）驚傳離世消息。（圖／翻攝自X／sf19660718）

綜合日媒報導，坂本三千代18日晚上進行直播時，突然開始打鼾，有觀眾在注意到異常後，立刻聯絡了她的經紀公司，而福本繁幸隨即趕往現場並將她緊急送醫。然而坂本三千代在送醫後約一小時確定回天乏術，死因為蛛網膜下腔出血（急性出血性中風的一種）。

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據悉，坂本三千代在直播開始前，還在自己的社群發文，邀請大家看直播，且近來也沒有表現出任何身體不適的徵兆，過世得相當突然。對此，她的搭檔福本繁幸表示，原本今年7月即將迎來團體成立10周年，兩人還討論了新歌的事情，「她是如此認真、誠懇，正是因為有她，我們才能活動這麼多年。她突然離去，我至今雙腿仍在顫抖。」

▲▼日61歲女星「直播突打鼾」猝逝！死因曝光。（圖／翻攝自X／sf19660718）

▲織姬＆彥星月初還曾舉辦演出活動。（圖／翻攝自X／sf19660718）

而福本繁幸在去年跨足政治界，坂本三千代原定21日將出席他的記者會助陣，如今天人永隔，福本繁幸表示：「我失去了重要的夥伴。無論是都知事選還是兵庫縣知事選，我們都是攜手並肩一起努力的。為了繼承她的遺志，記者會仍將按計劃舉行。」他也將以「織姬＆彦星」的名義繼續歌手活動。

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坂本三千代, 織姬＆彦星, 福本繁幸

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