中居正廣主持24年節目收攤！　2節目主持遭撤…主持一哥跌落神壇

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星中居正廣與女性陷入桃色糾紛，接著扯出富士電視台安排女主播「性朝貢」內幕，導致電視台被贊助商撤廣告，切割企業增至11家。而他在各家電視台都有主持節目，繼被撤下主持23年節目《世界上讓人吃驚的新聞》，20日再遭TBS宣布撤換主持，包括主持24年的冠名節目《中居大師說》直接收攤。

▲中居正廣主持24年節目收攤。（圖／翻攝自日網）

據日媒報導，TBS於20日宣布中居正廣在該台主持《THE MC3》（搭檔東野幸治、廣美）被撤換，另一個節目《中居大師說》（中居正広の金曜日のスマイルたちへ）則直接收攤。電視台聲明：「自去年以來，電視台已停止製作與播出中居正廣先生的節目，並與雙方代理人進行對話。經綜合考量後，決定讓中居退出《THE MC3》，並結束《中居大師說》的播出。」

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▲中居正廣搭檔東野幸治及廣美主持《THE MC3》，現在主持遭撤換。（圖／翻攝自日網）

在此之前，《中居大師說》已經先被停播，改時段改播出電影，之後該時段會暫時播出特別節目；《THE MC3》也暫時改播特別節目。

中居正廣主持的《中居大師說》自2001年開播，至今長達24年，是電視台高收視綜藝之一，並由他的名字命名，近年都會邀請人氣明星上節目深度專訪。他在日本五大民營電視台都有節目主持，宛如綜藝一哥的地位，如今因身陷醜聞跌落神壇，帶給粉絲與長年支持的觀眾莫大衝擊。

▲中居正廣主持《中居大師說》訪問無數當紅明星。（圖／翻攝自日網）