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民歌五十陣容「驚見李宗盛」！　還有6資深玉女…當阿嬤還是超美

記者蔡琛儀／台北報導

中華音樂人交流協會將在2月14、15、16日連續三天在台北小巨蛋舉辦「民歌五十演唱會」，三天演出超過50組歌手，100多首演出曲目，除了不少SOLO歌手，還有重唱組合、合唱團等，以及李宗盛在內、民歌時期唯一一組3人以上的重唱樂團木吉他合唱團，更是他們繼民歌45後再次合體。

▲▼木吉他合唱團參加民歌五十。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲木吉他合唱團參加民歌五十。（圖／中華音樂人交流協會提供）

成員江學世表示：「我們大家都老了，可是還能再聚在一起，很棒。」劉因國幽默說道：「一群更年期男女的大聚會。」張炳輝說民歌五十不算是終點，希望可以繼續下去，陳秀男也說，這是新朋友老朋友的相聚，希望還有民歌60、70、80。

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金韻合唱團更是難得聚首，黃韻玲表示，金韻四小從小學就認識，雖然來自不同學校，但一起加入台北基督教兒童合唱團，她說：「謝謝她們願意跟著我作白日夢，陪我練我寫的和聲，然後去參加金韻獎第三屆比賽。」黃韻玲回憶起14歲那年組團與張瑞薰、黃珊珊、王文珍去比賽，當時優勝團體都有機會參與優勝專輯的錄製，結果王文珍突然移居日本，「非常謝謝當時許景淳願意接受我的邀請參與專輯的錄製。」

▲▼金韻四小參加民歌五十。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲金韻四小參加民歌五十。（圖／中華音樂人交流協會提供）

這次她們還特別邀請小時候合唱團好友英秀青助陣，拍攝宣傳照聊到小時候比賽回憶之外，還有關於兒女們成家立業，有的甚至已經是阿嬤的趣事；民歌二重唱組合林佳蓉與許淑絹也再度攜手重回舞台演唱。購票請洽udn售票網或全台7- ELEVEN、全家、萊爾富。

▲▼ 林佳蓉與許淑絹參加民歌五十。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲林佳蓉與許淑絹參加民歌五十。（圖／中華音樂人交流協會提供）

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