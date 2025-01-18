中山美穗電視劇最後身影曝光！水手服造型現身　一登場逼哭粉絲

▲中山美穗挑戰水手服造型，並與吉田榮作攜手上演時隔35年的禁忌初戀故事。（圖／friDay影音提供）

圖文／CTWANT

由松岡昌宏主演的冬季檔日劇 《男扮女裝家政婦》堂堂邁入第7季，除了主打「將以世界最快的速度為您打掃」的口號，首集特別來賓由去年底意外過世的資深女星中山美穗演出，許多觀眾懷念之餘，心裡也湧起淡淡的感傷，而松岡昌宏也以「三田園薰」的角色在最後特別向她致意。

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▲松岡昌宏是中山美穗粉絲，他也以「三田園薰」的角色在最後特別向偶像致意。（圖／friDay影音提供）

《男扮女裝家政婦》描述隸屬於「結家政婦介紹所」這間介紹所的三田園薫（松岡昌宏 飾），實際上並不是「家政婦」，而是男扮女裝的「家政夫」。他神出鬼沒往來不同的雇主家中，除了料理三餐、洗濯衣物、打掃環境之外，也替雇主解決各式各樣的家庭問題，揭開深藏的祕密與矛盾，同時以其高超清潔技能解決問題，以及實用家事教學。

而第7季的宣傳口號相當吸睛，喊出「將以世界最快的速度為您打掃」，海報主視覺的三田園更與獵豹在非洲草原上競速。

首集邀請中山美穗擔任特別來賓，與吉田榮作攜手上演時隔35年的禁忌初戀故事，劇情更暗藏驚人的反轉，中山美穗在劇中甚至挑戰水手服造型，網友紛紛留言「看到中山美穗的演出感動到哭」、「水手服造型讓我回憶滿滿」、「看到美穗出場都要哭了」。

而松岡昌宏曾在2018年於TOKIO的節目中，表明「我的粉絲資歷已經32年了」，當時甚至告白：「我進演藝圈就是為了要跟中山美穗結婚！」這次合作雖然是實現夢想，但突如其來的意外也讓觀眾感到惋惜。 《男扮女裝家政婦》第7季於friDay影音每週三最速獨家跟播。

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