崩壞！《海豚灣》童星21歲殺國三生「至今還在逃」　淪10大外逃要犯

記者張筱涵／綜合報導

李威捲入台北市大安區去年（2024）發生的精舍殺人案，並二度以證人身分遭北檢約談；邱軍去年12月27日撞上站在路邊聊天的計程車司機並肇逃，導致其中1名李姓運將死亡，日前已被裁准收押禁見。而以《海豚灣戀人》廣為人知的童星王欣逸，則在犯下殺人案後逃亡至今，令人不勝唏噓。

▲最高檢察署2024年2月公布「10大重刑外逃要犯」名單，王欣逸（右上第一位）列名其中。（圖／最高檢察署提供）



最高檢察署2024年曾公布「10大重刑外逃要犯」，其中就包含王欣逸。他從小因出演《海豚灣戀人》和《綠光森林》等知名偶像劇出名，年僅13歲就入圍金鐘獎因此受到高度關注，然而國中後誤入歧途，加入幫派並於2012年在桃園刑警大隊掃蕩而首次被捕。

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▲王欣逸曾上《康熙來了》展現10秒落淚演技，且談吐清晰成熟。（圖／翻攝自YouTube）



判決指出，2016年7月間桃園葉姓少年和李姓少年發生糾紛，葉姓少年找上表姊烙人，輾轉找來王欣逸等人，帶著西瓜刀和球棒前往尋仇。一行人到蘆竹區看見李姓少年和3名友人，便下車暴打，其中國中剛畢業的曲姓少年遭圍毆和重擊，最終因腦部重創、肺部穿刺傷，昏迷半年後不幸身亡。

王欣逸一審被判刑15年，二審期間未到庭，棄保潛逃，隨後遭到通緝，最高法院最終將其刑期定為17年3個月，並確認他已逃往上海。最高檢察署2024年公布「10大重刑外逃要犯」名單，王欣逸名列其中：「判處有期徒刑17年3月確定，夥同另2名共犯持鋁棒、西瓜刀等攻擊被害人1人致死，危害社會治安重大，後出境至上海。」