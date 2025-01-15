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直擊小A辣「情侶裝約會前男友」！恢單2年爆復合 回應認：有6人在追

分手還是朋友1／小A辣恢單2年　被直擊約初戀前男友看戲

▲分手近2年的小A辣、阿富被目擊相約看《拳上2024》。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

網紅小A辣在2020年為了健身教練男友阿富（又名阿班），前往泰國接受手術變性為女兒身。2人交往五年，卻因無法傳宗接代，遭到男方家長的反對，最終在2023年初結束了這段戀情。不過時報周刊CTWANT於去年12月21日晚間，目睹2人相約到台北小巨蛋觀看《拳上2024》，讓人不禁好奇他們兩人目前的關係。

分手還是朋友1／小A辣恢單2年　被直擊約初戀前男友看戲

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▲兩人交往期間頂著極大的壓力，還曾甜蜜慶祝交往5周年。（圖／翻攝自小A辣IG）

當晚6點36分，小A辣身穿灰色系套裝，現身台北小巨蛋，旁邊還出現一位跟他穿情侶色外套的男伴。仔細一瞧，男方不是別人，正是跟小A辣分手近2年的阿富，男方手上還拿著兩杯飲料和零食，顯然不是自己獨享，看得出相當體貼的一面，而這一幕也讓人不禁猜想，兩人是否已經重修舊好。

分手還是朋友1／小A辣恢單2年　被直擊約初戀前男友看戲

▲小A辣深知兩人感情沒有未來，在交往5年半後選擇分手。（圖／翻攝自小A辣IG）

小A辣當年與阿富因拍攝MV結識，之後她主動出擊，2人逐漸走到一塊。在交往期間，阿富不僅被身邊的朋友冷嘲熱諷，家人也不支持這段戀情，甚至一度對小A辣性冷感，並萌生分手的念頭。2020年，小A辣花費45萬前往泰國進行「性別重置手術」，也坦承阿富是她做出變性決定的其中一個原因。

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▲去年7月小A辣生日，阿富不只幫慶生，還在IG隔空告白對方。（圖／翻攝自阿富IG）

雖然2人在小A辣術後恢復昔日恩愛，但這段感情仍在2023年1月正式畫下句點。當時小A辣與阿富雙雙發文祝福彼此，事後小A辣受訪透露，自己花了3年協助阿富獨立，阿富從月收入幾千的臨演，成為工作穩定的健身教練主任。但小A辣深知男友家庭保守，阿富有傳宗接代的壓力，2人注定沒有未來。

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▲小A辣當年動刀變女兒身，有一部分原因是為了阿富。（圖／翻攝自小A辣IG）

小A辣只好忍痛使出絕招，化身難搞的女友，直到阿富受不了，最終2人和平分手。但在相愛時選擇放手，小A辣恢復單身後，幾乎天天以淚洗面，還飛往泰國尋求宗教慰藉，桃花也跟著朵朵開，一下子多了10多個追求者，連國際球星都搶著約他見面，但難忘舊情的小A辣僅表示暫時沒考慮交新男友。

分手還是朋友1／小A辣恢單2年　被直擊約初戀前男友看戲

▲分手後的小A辣桃花超旺，卻沒有交往下一任男友。（圖／翻攝自小A辣IG）

另一邊，分手喊著「有時候放手是另一種愛的表現」的阿富，這幾年他的社群網站照片幾乎離不開運動，鮮少出現其他女性，他也大方坦承自己依舊單身中。去年適逢小A辣生日，小A辣開心曬出與友人一起慶生的影片，雖然不見阿富的身影，但從阿富IG貼出2人合照可發現，小A辣的穿搭與慶生影片是同一套。

當時阿富還在文章中感性告白小A辣，「妳是我第一個買香奈兒送的女生，是妳陪我從男孩變男人，是妳讓我從不懂事到懂事」，並祝福小A辣可以開心、快樂、平安、健康過每一天，可見對方在他心中仍有一席之地。只是聖誕夜當天他又發文表示「今年聖誕節雖然還是一個人」，或許復合仍是一條相當艱難的路。

關於小A辣和阿富目前的關係，小A辣回應本刊記者：「目前我跟對方只是朋友，沒有復合，現在有很多男生喜歡我。」他表示自己分手後狀況越來越好，以前交往期間容易不忌口，導致幸福肥，他感慨：「千萬不要因為有另外一半就沒有維持身材。」分手後，小A辣外表、體態、氣質全面升級，走在路上經常被搭訕，甚至還有變態粉絲會私訊他，表明希望付費跟他「連結」，或者包養他，但小A辣都選擇無視。

小A辣也分享目前約有6位追求者，但他非常享受單身生活，也不諱言受上一段戀情影響，會害怕走進一段關係，「所以我現在都會先跟對方說好，你如果有辦法承受自己的父母知道跟我在一起後的後果會是什麼樣的反應，你要想清楚。」

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