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夏克立離婚官司打2年敗訴「河邊痛哭」　多元謀生還陪正妹騎馬

【夏克立有女伴2】離婚官司敗訴「河邊痛哭」　夏克立多元謀生還陪正妹騎馬

▲隨著離婚官司敗訴，夏克立返回加拿大，積極呈現出回歸正常生活的氛圍。（圖／翻攝自夏克立IG）

圖文／鏡週刊

和黃嘉千掀開家醜瘡疤、終結這兩年風雨的夏克立，看來在加拿大過得如魚得水，和他在台灣時是截然不同的畫風；比如說確定離婚官司敗訴後，夏克立被名嘴拍到坐在河邊痛哭，當時的他拿著一顆包子，只咬一口就掉到地上，還被老鼠嚇到，在河邊哭到天崩地裂，連路人都勸他別想不開。

至於近身接觸過夏克立的人士則向本刊表示，在離婚期間，夏克立的情緒相當豐富，身心狀況也有不穩的跡象，經常會說些誇張到令人不敢相信的敘事，他曾向友人宣稱，自己遭到（時任）總統蔡英文監控，不斷地聽到電話中有莫名異音，因此不放心使用通訊設備，有重要的事情需要溝通，都得見面談才行；對照夏克立河邊痛哭的場景，他的症狀並不讓人感到訝異。

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【夏克立有女伴2】離婚官司敗訴「河邊痛哭」　夏克立多元謀生還陪正妹騎馬

▲有別於離婚期間的嚴厲控訴與反駁，官司結束後夏克立透過經紀人，發表了感謝黃嘉千的聲明。（圖／翻攝自夏克立臉書）

當時夏克立曾想在台灣教英文籌錢打離婚官司，但敗訴之後，他就返回加拿大，嘗試擔任私人導遊，向觀光客介紹家鄉的美麗風景。於是在夏克立的社群上，便出現他帶著正妹騎馬、乘船、搭直升機的遊記，該名正妹更發文說：「謝謝夏叔叔和他的朋友們，不僅讓我們以特別的方式遊覽加拿大，還讓我們體驗了有趣的當地生活！」顯然對他的服務相當滿意。

【夏克立有女伴2】離婚官司敗訴「河邊痛哭」　夏克立多元謀生還陪正妹騎馬

▲夏克立（右）在加拿大交遊廣闊，也是知名人物，去年10月出現時裝週活動。（圖／翻攝自夏克立IG）

【夏克立有女伴2】離婚官司敗訴「河邊痛哭」　夏克立多元謀生還陪正妹騎馬

▲夏克立（左）參加萬聖節派對，生活過得相當有儀式感。（圖／翻攝自夏克立IG）

與此同時，夏克立也接觸演藝事務，尤其跟亞裔相關，去年11月，他就參加溫哥華的亞裔電影節（VAFF），並和已故藝人高以翔的哥哥高宇橋合照，積極表現出支持亞裔的態度。同時夏克立還擔任服飾品牌的模特兒，拍攝了不少時尚大叔風格的照片，可見他多元嘗試，在藝人身分和謀生間尋求平衡。


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