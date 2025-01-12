目睹自家豪宅燒成灰燼！　好萊塢男星搶救失敗險「跳海求生」

記者劉宛欣／綜合報導

美國加州野火肆虐，18萬人緊急撤離，財產損失估逾1350億美元（約台幣4.47兆元），許多好萊塢明星的家園也遭殃。演員塞巴斯蒂安哈里森（Sebastian Harrison）便目睹了自己價值240萬美元（約7946萬台幣）的房屋被燒毀，他原本試圖駕車逃離，無奈車故障，無奈之下，他選擇躲藏在附近海灘的岩石後，一度險些因無處逃竄選擇跳海。

▲塞巴斯蒂安哈里森家園被燒毀。（圖／翻攝自Sebastian Harrison Instagram）

塞巴斯蒂安在Instagram記錄下了野火災情，影片中可以聽到他哀嘆：「一切都在燃燒。」鏡頭指向房屋，火勢相當猛烈。在另一段影片中，他則補充道：「我還在巨石後躲著。」他甚至隨時準備跳海保命，他坦言一開始沒意識到嚴重性，在許多鄰居撤離時，自己沒有跟著早點離開，選擇留下來阻止火勢蔓延，事後才反思「我應該早點跟著他們撤離。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲塞巴斯蒂安哈里森曬出現場的慘況。（圖／翻攝自Sebastian Harrison Instagram）

塞巴斯蒂安透露，在安置了89歲老父親理查德後，他拿起水管為屋頂灑水，移走戶外家具，試圖保護家園，他接受外媒採訪時表示：「當時警方通知撤離，其他人都已經離開，我是唯一留下的人。」然而，隨著火勢不斷增強，他意識到情況已經失控，最終決定逃生。他回憶道：「當時我心想，我真的該離開了，但沒人能幫我。有一瞬間，我感覺自己可能會被火吞噬。」

塞巴斯蒂安補充說：「那場景如同地獄，簡直是煉獄。有時沒有風，突然間卻刮來一陣強風，帶無數橙色的火花，像一堵牆遮蔽了一切。我什麼都看不見，因為到處都是橙色的火光，煙霧令人窒息。最後只能躲在巨石後，而無數火星在我頭頂掠過。」所幸塞巴斯蒂安最終成功倖存下來。