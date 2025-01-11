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學測倒數9天　 babyMINT正妹成員將大考…崩潰大哭

記者蔡琛儀／台北報導

女團「babyMINT」近來推出成團首張迷你專輯《BBMatrix ∞》11日在台北舉辦簽唱會，適逢寒流來襲加上毛毛細雨，仍有許多粉絲前來支持，babyMINT也頂著低溫在台上賣力唱跳〈心悸寶貝 BIUBIU〉及〈 LUCY!!!!!! /〉，大秀辣腿、小蠻腰。學弟《原子少年2》天狼星成員李家皓、潘永安、泥秋、正耀也來到簽唱會現場，送上超特別的禮物「燒賣」，祝福babyMINT人氣「燒」燙燙、專輯大「賣」。

▲▼babyMINT 《BBMatrix ∞》專輯簽唱會。（圖／華研提供）

▲babyMINT 成員丞妘（左起）、Vikky、粼粼、栩栩、品妡、熙妍。（圖／華研提供）

為了抵禦低溫，隊長粼粼自爆身上貼了4個暖暖包，熙妍則是雙腳各踩一個暖暖包，丞妘原本不打算貼暖暖包上陣，工作人員趕緊幫她貼在肚子上，雖然彩排時天氣很冷，但是簽唱會正式開始後，她們在台上專注地又唱又跳，更看到台下滿滿的歌迷，讓她們開心到完全忘記寒冷。

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她們近來正忙宣傳新專輯，身為高三生的栩栩學測倒數僅9天，學業、事業蠟燭兩頭燒，栩栩說，很感謝隊友在她忙著念書無法排練舞蹈時，會拍舞蹈影片讓她練習，粼粼更直呼看到她忙碌的樣子很心疼。

▲▼babyMINT 《BBMatrix ∞》專輯簽唱會。（圖／華研提供）

▲《原2》天狼星探班babyMINT 。（圖／華研提供）

栩栩說從3歲開始學鋼琴，目前就讀音樂班，第一志願是北藝大音樂系，她感謝家人一路以來支持，不過也知道爸媽希望她工作、事業都能兼顧，因此壓力非常大，讓父母也非常擔心，栩栩說有時和隊友傾訴時還會直接爆哭，讓粼粼聽了不捨緊抱她。

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