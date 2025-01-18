小孟老師／1月18日星座運勢　水瓶座為愛付出心力

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：工作同事合作
感情：為愛付出心力
財運：迎接大紅大紫
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：獅子
工作：培養創業精神
感情：雙方情投意合
財運：內心恐慌不安
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：水瓶
工作：學習領導技巧
感情：深情交流互動
財運：歡喜迎接收成
幸運色：橘色
貴人：射手
小人：雙子
【土象星座】
工作：創立自己公司
感情：關係出現曙光
財運：建立穩定收入
幸運色：銀色
貴人：雙子
小人：牡羊
工作：建立專家形象
感情：甜蜜奢華愛情
財運：保守換取獲利
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：處女
工作：發展職業規劃
感情：細心呵護愛人
財運：瞬間突破盲點
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：天秤
【水象星座】
工作：有效管理預算
感情：愛人準備驚喜
財運：避免私心作祟
幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：魔羯
工作：激勵團隊成員
感情：雙方皆大歡喜
財運：觀看國際情勢
幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：射手
工作：提高產品創新
感情：收到曖昧禮物
財運：物色新標的物
幸運色：銀色
貴人：金牛
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：建立良好團隊
感情：共同建立未來
財運：總算水到渠成
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：雙魚
工作：促進雙方協作
感情：甜蜜細節充滿
財運：賺錢大門開啟
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：金牛
工作：招聘優秀員工
感情：鬱悶畫地自限
財運：注意疏忽損失
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響