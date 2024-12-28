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太驚喜！張惠妹大巨蛋無預警首唱「新歌」：演唱會從來沒唱過

記者蔡琛儀／台北報導

天后張惠妹（阿妹）今（28日）在台北大巨蛋舉辦第3場演唱會，充電5天再次帶來滿滿的爆發力，開場就立刻讓全場4萬歌迷嗨到不行。而她上週演出結束後，都還在跟工作人員看錄影、網路反應、檢討修正，因此第三場略為更動新曲目。

▲▼張惠妹大巨蛋演唱會day1。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹今晚繼續在大巨蛋開唱。（圖／聲動娛樂提供）

她今天唱完〈開門見山〉後，更突然驚喜宣布：「接下來是一首『新歌』，在演唱會上沒唱過的。」原來是20年前收錄在專輯《也許明天》的歌曲〈發生什麼事〉，她過去從沒有在演唱會上唱過，算是冷門歌曲，突然而來的驚喜讓粉絲嗨到不行。

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阿妹經紀人陳鎮川透露，因擔心跨年最終場唱完工作人員太累，上週日演唱會結束後，他們就提前辦了慶功；而陳鎮川近來感冒，也被阿妹要求隔離，但透過阿妹不斷傳來的訊息，明顯感受到她結束首週演唱會後心情超好。雖然曲目稍微更動，但天后本週服裝並不打算更換，飲食也不更動，保持順順的作息和行程。

▲▼張惠妹台北大巨蛋演唱會day2。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹罕見首唱20年前歌曲〈發生什麼事〉。（圖／聲動娛樂提供）

此外，她在嗨歌橋段登上熱氣球環場，還興奮到在氣球上瘋狂扭動，陳鎮川說他一直叫阿妹不要搖，但她聽不到，而且看到底下粉絲驚訝的模樣，更覺得豁出去了。而陳鎮川也透露，張惠妹新專輯終於有進度，已經順利收到一首歌。

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