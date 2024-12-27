ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

月扛8萬房貸「省錢騎8km單車回家」！威廉大陸返台認了：考慮過去打工

【我是好隊友2】威廉扛房貸一度著急　曾問工地臨時工一天多少錢

▲六棒以個人名義再回來實境節目，威廉說：「這個團體會走向哪裡，未來有沒有要發片、要辦演唱會，一切都是未知。」

圖文／鏡週刊

「在《來吧！哪裡怕》節目中屁的感覺還是在，就是更加乘，而且我自己參與度非常高。」威廉說，就算要掛也是掛在自己手上，不會再說是公司的問題了。

其實威廉本來也不是對未知這麼樂觀的人。然而，就像坐車時你換了個方向坐，向後退的風景，就成了往前走的景色，端賴於視角的轉換。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疫情前，威廉曾去中國大陸長待找當演員的機會，當時34歲的他已在台灣買了房子，每個月要付房貸7、8萬元。為了省地鐵費改騎共享單車，應酬完甚至騎8公里回家，女友拿來的乾拌麵也是他節省生活費的幫手⋯疫情前回台，到底要做什麼來付房貸？除了想轉職YouTuber之外，身體條件不錯的他甚至考慮去工地打工。「我學長當工地老闆，我問臨時工一天多少錢，大概1,300，那我再做點什麼大概有辦法付房貸⋯」

這些威廉都想過。後來因為去做公益演出，又開始上通告，《食尚玩家》就來找他了。當時他37歲。

【我是好隊友2】威廉扛房貸一度著急　曾問工地臨時工一天多少錢

▲首次當製作人，威廉從前期就投入很多想法。真的去執行各種挑戰，他真的找到很多熱血與樂趣。

但是威廉說：「再選一次，我還是會做同樣的選擇，因為要踩出去，你才知道真正的低谷是什麼。現在我做工作都能保持能量。那時候真的很慌，而且很怕過年。」

如今威廉是外景小王子，手上兩個外景節目，他估計自己一年要吃500家餐廳。職業傷害之一當然是體重，因而威廉對自己的體重控得很緊，放假幾乎都要節食，「不然每一次出外景都會胖2公斤⋯」不過，他也在外景節目找到了自己的成就，此刻讓人拉近距離的暖男微笑，當然就是在外景節目更加熟練自在的。

威廉自己在唱跳找不到成就感，「我好奇說粉絲喜歡我什麼？後來覺得，我自己是一個關鍵的螺絲，沒有了我，好像團體看起來會鬆鬆的。現在可能是關鍵的螺絲，也是螺賴把（螺絲起子）和潤滑油，可以把大家組合在一起，然後可以開始運作的東西。」

化妝：陳嘉琪、髮型：顏寶霖、造型：葉又慈、服裝提供： CHOCOOLATE（深色格紋外套、白色長袖T恤、長褲）


更多鏡週刊報導
【我是好隊友3】老婆討厭那個字　老公要懂「不是幫，是你應該做的」
【我是好隊友1】過去拆團感覺被背叛　威廉心傷「明明大家不是講好了」
【鏡大咖】我起碼是一個不錯的隊友　威廉

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快

快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

劉亦菲25年前照片曝光！　「12歲已長成驚人顏值」網全被美暈

劉亦菲25年前照片曝光！　「12歲已長成驚人顏值」網全被美暈

天心搭韓國尪車「突覺屁股怪怪」　驚喜曝1功能：台灣人會愛

天心搭韓國尪車「突覺屁股怪怪」　驚喜曝1功能：台灣人會愛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 阿緯突然出現陰影　小杰悼痛失四個兄弟
  2. 台AV女優自爆收尾牙邀約　吳夢夢傻眼：請我報價你確定？
  3. 林予晞演女記者喊「扳倒賈靜雯」　薛仕凌實習狗仔爆：車上有小本本
  4. 曾國城陷身材羞辱風波！　苦苓幫緩頰提6點建議：當面向台大生致歉
  5. 快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快
  6. 翁馨儀東京新家跨年計劃泡湯　崩潰「負能量」全丟老公：浪費一年
  7. 《魷魚2》節奏慢被全球罵爆！導演發聲了：第三季更好看　「他」是關鍵
  8. 女星泰國度假「竟遇80年來最大洪水」　狼狽涉水逃難照曝光
  9. 10年前參賽《超級偶像》體重破百！　李昱婕曝曾國城私下暖舉
  10. YTR陳妮絲生了！　甜曬一家三口合照：寶貝登入地球了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366