月扛8萬房貸「省錢騎8km單車回家」！威廉大陸返台認了：考慮過去打工

▲六棒以個人名義再回來實境節目，威廉說：「這個團體會走向哪裡，未來有沒有要發片、要辦演唱會，一切都是未知。」



圖文／鏡週刊

「在《來吧！哪裡怕》節目中屁的感覺還是在，就是更加乘，而且我自己參與度非常高。」威廉說，就算要掛也是掛在自己手上，不會再說是公司的問題了。

其實威廉本來也不是對未知這麼樂觀的人。然而，就像坐車時你換了個方向坐，向後退的風景，就成了往前走的景色，端賴於視角的轉換。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疫情前，威廉曾去中國大陸長待找當演員的機會，當時34歲的他已在台灣買了房子，每個月要付房貸7、8萬元。為了省地鐵費改騎共享單車，應酬完甚至騎8公里回家，女友拿來的乾拌麵也是他節省生活費的幫手⋯疫情前回台，到底要做什麼來付房貸？除了想轉職YouTuber之外，身體條件不錯的他甚至考慮去工地打工。「我學長當工地老闆，我問臨時工一天多少錢，大概1,300，那我再做點什麼大概有辦法付房貸⋯」

這些威廉都想過。後來因為去做公益演出，又開始上通告，《食尚玩家》就來找他了。當時他37歲。

▲首次當製作人，威廉從前期就投入很多想法。真的去執行各種挑戰，他真的找到很多熱血與樂趣。



但是威廉說：「再選一次，我還是會做同樣的選擇，因為要踩出去，你才知道真正的低谷是什麼。現在我做工作都能保持能量。那時候真的很慌，而且很怕過年。」

如今威廉是外景小王子，手上兩個外景節目，他估計自己一年要吃500家餐廳。職業傷害之一當然是體重，因而威廉對自己的體重控得很緊，放假幾乎都要節食，「不然每一次出外景都會胖2公斤⋯」不過，他也在外景節目找到了自己的成就，此刻讓人拉近距離的暖男微笑，當然就是在外景節目更加熟練自在的。

威廉自己在唱跳找不到成就感，「我好奇說粉絲喜歡我什麼？後來覺得，我自己是一個關鍵的螺絲，沒有了我，好像團體看起來會鬆鬆的。現在可能是關鍵的螺絲，也是螺賴把（螺絲起子）和潤滑油，可以把大家組合在一起，然後可以開始運作的東西。」

化妝：陳嘉琪、髮型：顏寶霖、造型：葉又慈、服裝提供： CHOCOOLATE（深色格紋外套、白色長袖T恤、長褲）



更多鏡週刊報導

【我是好隊友3】老婆討厭那個字 老公要懂「不是幫，是你應該做的」

【我是好隊友1】過去拆團感覺被背叛 威廉心傷「明明大家不是講好了」

【鏡大咖】我起碼是一個不錯的隊友 威廉