樂團等了12年才發片...竟成最後一張！　曝原因：主流大眾不接受

記者蔡琛儀／台北報導

由黑市音樂創辦人奧利佛領軍的樂團「飢餓藝術家」，推出新專輯《大黑暗》。這是飢餓藝術家睽違12年的專輯，同時也宣布將是樂團的最後一張專輯，未來將不會再以專輯形式發表作品。

▲由黑市音樂創辦人奧利佛領軍的樂團「飢餓藝術家」推出最後一張專輯《大黑暗》。（圖／黑市音樂提供）

奧利佛早年在香港就以全能音樂才華聞名，後來因緣際會下來到台灣發展，於2011年創立廠牌黑市音樂，至今發掘、培育過多組知名藝人樂團，而飢餓藝術家也是同一年成軍，歷來團員皆為台灣獨立樂壇重量級音樂人，這次除了奧利佛和鼓手張浩嘉外，還邀集了不少前任團員、以及奧利佛長年合作或發掘的知名音樂人，像是「南西肯恩」主唱兼吉他手肯恩貢獻了優美的木吉他演奏、回聲樂團主唱吳柏蒼、電子搖滾「眠腦」、還有前團員金獎製作人程杰、貝斯手柯遵毓等人參與。

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不過從事音樂工作20年，奧利佛自認飢餓藝術家的音樂不是能夠被主流大眾接受，「我以前就覺得為什麼還要花心思跟時間去做這些不營利的音樂？畢竟自己年紀也到了，做人要成熟一點，在有限的時間與心力下要懂得取捨，所以就把自己的音樂先放下。」

他解釋新專輯背後的心路歷程：「距離上張專輯不知不覺12年。一直到去年，我覺得再不發的話，應該這輩子不會發出來了吧。剛踏入40歲的時候，我好像突然看破了一切，覺得應該要把握時間去做自己喜歡的事情。」