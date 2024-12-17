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Jill Jacobson離世！「對抗食道癌2年半」病逝療養院　享壽70歲

記者劉宛欣／綜合報導

美國知名演員吉爾雅各布森（Jill Jacobson），曾出演《星艦奇航記》系列作《銀河飛龍》和《妙管家》等人氣作，深受廣大觀眾喜愛，於16日證實在12月8日因病辭世，享壽70歲。

根據外媒報導，吉爾雅各布森的朋友證實，她於加州的療養院中安詳離世，家屬對外表示：「她美麗、充滿活力，直到生命的最後一刻依然保持積極樂觀。親朋好友以及她摯愛的狗狗都深深懷念她。」

▲吉爾雅各布森離世。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉爾雅各布森離世。（圖／達志影像／美聯社）

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吉爾雅各布森過去曾擔任美國癌症協會（American Cancer Society）代言人，她今年初曾透露自己與食道癌抗爭了兩年半，直呼這段艱難的時期「幾乎讓我從人生舞台中被淘汰」，但此經歷也讓她更懂得感恩，且想要回饋社會「這種經歷讓我更想付出」。

▲吉爾雅各布森曾離食道癌。（圖／翻攝自X、達志）

▲吉爾雅各布森曾罹患食道癌。（圖／翻攝自X）

吉爾雅各布森曾出演過多部知名影集，包括《我們的日子》、《鷹冠莊園》、《時空怪客》、《風雲女郎》、《銀河前哨》、《靈書妙探》等等。除了影視作品外，吉爾雅各布森也活躍於喜劇舞台，曾在洛杉磯著名喜劇俱樂部The Improv和The Comedy Store擔任脫口秀喜劇演員，展現多才多藝的一面。

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