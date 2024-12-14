男神王鶴棣拍戲把同劇女演員捧上天！　「寵溺眼神」全程被目睹

記者黃庠棻／台北報導

找來《蒼蘭訣》王鶴棣、《半熟男女》田曦薇兩位陸劇男、女神主演的古裝懸疑探案劇《大奉打更人》，被網友讚為「顏值與演技的雙重保障」，兩人一直以來分別以陽光帥氣、清新甜美的形象深入人心，隨著該劇即將在Disney+上線，幕後花絮也隨之公開，揭露演員們的私下互動。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）



在最新釋出的幕後花絮中，飾演熱血青年許七安的王鶴棣，在片場作為人氣孩子王，與「小豆丁」童星演員互動時，化身「許七歲」，騎木馬搖椅、比賽踢毽子樣樣來，不僅卸下偶包大秀真性情，看向孩子的眼神更是溺愛滿滿，絕對讓「王太太」們動心不已。

王鶴棣在片場也時常擔任氣氛擔當，為拍攝現場的帶來歡笑和趣味，花絮中可見他號召對戲演員們一起拍攝旅遊團必備的同款經典「五芒星」姿勢團體照，不過所有人對這個動作一頭霧水，折騰了好一陣子才終於在工作人員的協助下完成幸福一家人的合影，導演鄧科也在旁笑稱「你們幾個大聰明！」

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▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）



近日，王鶴棣受訪時被問及希望《大奉打更人》哪個角色成為他的同行夥伴時，毫不猶豫地選擇了許七安，並表示會帶著他一起鍛煉身體，可見對角色的喜愛，而談到是否希望嘗試開發演員之外的道路時，他堅定表示，為了演好每個角色，會堅持在自己的道路上不斷前行，這種對演藝事業的執著和熱愛，讓人看到他對未來的堅定信念，也越來越期待他在《大奉打更人》的表現。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）



《大奉打更人》改編自網路小說作家賣報小郎君的同名小說，該作曾拿下「年度最佳作品」、「年度男頻人氣十強」、「年度東方幻想題材作品」及「年度影視改編期待作品」四項稱號，故事講述一個從現代來到大奉王朝的熱血青年許七安（王鶴棣飾），想透過先進的思維和知識改變人生，卻終是別人棋盤上的一枚棋子，慢慢他懂得了命運的饋贈，決心蛻變成棋手，開拓引領一個嶄新的大奉世界。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）