港女星江若琳出車禍！「自撞安全島翻覆」經紀人、老公都發聲了

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星江若琳外型甜美，影視歌三棲，表現曾入圍香港金像獎，實力頗受肯定。13日尖沙咀發生了一起車輛翻覆的意外，車內的駕駛就是她，港媒報導指出事件發生在下午快3點，江若琳駕駛的車疑似失控，自撞上安全島隨後翻覆。

▲知名歌手兼演員江若琳出車禍。（圖／翻攝自江若琳IG）

根據港媒《香港01》報導，目擊者擔心車內乘客可能被困，隨即報警求助。大批消防及救護人員迅速趕至現場，發現駕駛的女性已自行脫困，並於現場接受檢查。江若琳向醫護闡述自己有頭痛、頸部疼痛症狀，隨後被送往醫院救治。經紀人隨後回應：「多謝關心，她沒有大礙。」江若琳的老公蕭唯展也透過Instagram報平安：「我老婆無事，多謝大家關心。」

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▲有民眾拍攝現場照片。（圖／翻攝臉書社團／香港突發事故報料區及討論區）

事故現場畫面顯示，江若琳駕駛的車輛翻覆後，消防人員使用工具固定車身，避免進一步翻覆。當下的撞擊造成現場路牌損毀、交通燈柱歪斜，大批民眾圍觀，有人更舉手機拍攝救援情況。有目擊者指出，香港運輸署稍早表示，受交通事故影響，事發地點的部分車道一度封閉，隨後已解封。目前事故詳細原因仍待調查，但所幸江若琳僅輕微受傷，未造成人員嚴重受害。