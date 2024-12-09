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《夜市王》掀網討論「點閱破百萬」！　大胃王小慧食量驚呆曾志偉

記者孟育民／台北報導

緯來原創大型美食競賽綜藝《夜市王》才短短播出一周後大獲好評，官方Youtube點擊次數250萬，第一、二集都各自破百萬點擊，第三集首播同時1萬2千人在線觀看。電視收看累積人數破百萬，台視首播第一集平均收視高達1.02，瞬間最高收視1.72，足見話題量十足，本週將進入「甜點」大戰，特別邀請到大胃王小慧和麻由擔任飛行嘉賓評審，究竟哪一個夜市能夠一路晉級到最後的寶座？

▲▼ 《夜市王》播出大獲好評 。（圖／緯來電視網提供）

▲《夜市王》播出大獲好評，本周將進行甜點之戰 。（圖／緯來電視網提供）

緯來原創《夜市王》播出後受到各界熱烈的迴響，主持人Lulu也特別發文表示：「十分感謝，大家的意見我們都有統整吸收，做不好的地方我們都會慢慢調整，希望可以越來越優化，也很謝謝大家的鼓勵，夜市的攤販老闆們生意都變好了，有些業績還成長四成，聽到這些真的太開心了，其實不管輸或贏，讓大家一起討論、一起走進夜市那是最重要的！」

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▲▼ 《夜市王》播出大獲好評 。（圖／緯來電視網提供）

▲Lulu緊盯首播，正面吸收每個人意見 。（圖／緯來電視網提供）

本周六《夜市王》將再祭出連播兩集讓觀眾一次看個夠，其中一集的主題是甜點，特別邀請到《爆食姐妹》節目中屢次代表台灣參加國際大胃王比賽的大胃王小慧以及麻由，擔任本集的飛行嘉賓，小慧的食量讓評審們印象深刻，尤其讓金針菇驚訝不已：「我專注吃我的一口，她（小慧）就吃完了，我吃一口，她就吃完，太扯了吧！」

▲▼ 《夜市王》播出大獲好評 。（圖／緯來電視網提供）

▲大胃王小慧、麻由擔任嘉賓。（圖／緯來電視網提供）

評審曾志偉忍不住追問：「妳最高紀錄吃多少？」小慧想了想說：「我有一次比吃滷肉飯，30分鐘吃了30幾碗。」小慧的食量等於是一般人的30倍，當天錄完一次吃完七家，問起小慧幾分飽，她毫不猶豫地說：「0分飽，還再去吃了一個便當。」

▲▼ 《夜市王》播出大獲好評 。（圖／緯來電視網提供）

▲曾志偉被小慧食量嚇到 。（圖／緯來電視網提供）

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夜市王, Lulu, 金針菇, 大胃王小慧, 曾志偉, 泰國娘娘

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